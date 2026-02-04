搶買「俗」年菜！ 桃園13家市場搶推過年福袋

桃園市府推出過年福袋跟13家公有市場合作招牌特色料理推出組合包。（圖／東森新聞）





年節將近，很多人提前採買年貨，為了搶攻婆婆媽媽們的荷包，桃園市府推出過年福袋，跟13家公有市場合作招牌特色料理推出組合包，而且下殺五折，今天起還推出加碼活動，發送限量300份加菜金，讓市場一早就湧進滿滿人潮。

新年就快到了，不少人已經陸續開始帶著菜籃大包小包來到市場備貨年菜。尤其這回桃園市府搶先推出年節福袋，讓不少民眾一早就來搶好康。

民眾vs.記者：「肉乾，（還有呢），青菜，等下要買蘿蔔做蘿蔔糕，政府說有發加菜金，就是買年貨，有買東西他會給100塊加菜金，（就是你可以再去買東西），加減啦100塊不多但是加減。」

廣告 廣告

婆婆媽媽撿便宜，趕在年節前市府也推出特別活動，贈送限量300份，100元加菜金，給民眾加碼小確幸。

民眾vs.記者：「不無小補，雖然沒有很多加減，剛剛有人說可以多買一把蔥，不只喔現在蔥很便宜，可以買一大把。」

桌上滿滿一疊滷味拼盤，內臟、海帶、豆干樣樣有，或是紅龜粿、草仔粿。擺滿各種肉類、海鮮、蔬菜，就連零食這些必買年貨應有盡有。這回桃園集結了13個公有市場，推出各自的特色福袋，原價800元的菜色，只要399元，砍到5折超划算。

像是新永和市場就主打250元火鍋料組合和新鮮活凍鮑魚，東門市場則是貴妃牛腩、韓式料理組合和水餃，還有大溪市場也推出生雞和香腸，而這些還都能以半價購入。

民眾vs.記者：「還不錯但要搶的到，運氣運氣吧，下殺五折呢划算。」

桃園市長張善政：「買年貨到桃園最好，所以想要在哪一個公有市場，看到最有特色的產品，請你明天（2／5）中午，趕快上網去搶購。」

越接近過年，市場人潮只會更多，想買到划算高cp值的，恐怕得加快腳步，否則馬上就被一掃而空。

更多東森新聞報導

會員注意！好市多2026春節營業出爐 這天別白跑

獨家／年貨大街「湊整數」惹議！ 攤商：找零麻煩

獨家／送禮要快！ 物流進入「繁盛期」 伴手禮店「趕單」防卡關

