搶買1元排骨便當 民眾穿厚外套毛帽頂低溫排隊

位於高雄前鎮區的一家連鎖便當店慶祝新分店開幕，祭出原價一百元的排骨便當「只要一元」的超殺優惠。





強烈冷氣團來襲，全台氣溫驟降，儘管一早陽光露臉，但刺骨寒風仍讓出門民眾直呼「凍未條」。不過，高雄市民搶好康的熱情並未被低溫澆熄。位於高雄前鎮區的一家連鎖便當店慶祝新分店開幕，祭出原價一百元的排骨便當「只要一元」的超殺優惠，限量一百名，吸引大批民眾無畏寒流大排長龍。

為了搶購這一元便當，排在隊伍首位的民眾早在清晨五點多便抵達現場守候。當時前鎮區體感溫度僅有11度，田寮區更測得8度低溫，現場排隊民眾全副武裝，厚外套、毛帽、圍巾及手套等禦寒衣物全數出動。隊伍中不乏年長者，有人自備折疊椅，甚至有長輩騎乘電動代步車或坐著輪椅也加入排隊行列。

號碼牌在上午九點半即發放完畢。順利拿到四號號碼牌的民眾表示，為了搶便宜已經排了將近兩個小時；另一位民眾則透露，雖然天氣寒冷，但因該店口味不錯，早上排完隊後，下午還打算再來排一次。

也有八點多才抵達的民眾指出，當時人潮已排了一半，雖然氣溫偏低，還好有出太陽稍微驅散了寒意。不過，現場也有晚一步到的民眾因未拿到號碼牌而撲空，難掩失落。

店家端出剛炸好的熱騰騰排骨搭配三樣配菜，誠意十足。連鎖便當店管理處經理黃韋翔表示，為了慶祝展店，連續兩天共準備了400個便當，民眾憑一元券即可兌換。他進一步說明，看好高雄市場仍有發展空間，因此選擇在前鎮區拓展新據點，希望透過促銷活動打響知名度。

除了前鎮區的排隊熱潮，鏡頭轉往左營區，當地一間售價85元的鹹酥雞飯業者也推出「買一送一」活動，同樣吸引不少民眾頂著寒風排隊。在這波強烈冷氣團下，高雄民眾用熱情展現了對銅板美食的無法抗拒。

