搶資產管理商機 統一投信取得家族辦公室顧問業務許可

（中央社記者曾仁凱台北23日電）呼應金管會力推台灣成為亞洲資產管理中心，將「家族辦公室資產管理」列為重點政策之一，希望留財引資。統一投信今天宣布，取得台灣投信業首張家族辦公室整合顧問業務許可。

統一投信今天表示，台灣許多家族企業正面臨世代傳承的關鍵轉折點，財富永續、股權架構優化、稅務籌劃等複雜議題，成為家族企業的重要焦點。

相較於過往台灣缺乏正式家族辦公室法令，許多高資產客戶將家族辦公室設立於國外，易衍生諸多問題。統一投信依法受金管會多層監理，能提供更高規格的制度保障。同時作為家族辦公室整合顧問業務的專案負責機構，更能有效協調如律師、會計師及信託等不同專業，降低家族內部紛爭的處理成本。

統一投信表示，將憑藉資產管理專業與經驗，整合律師、會計師及境內外稅務顧問等策略夥伴，為家族企業量身打造全方位資產管理解決方案。

根據介紹，家族辦公室起源於歐美，是由家族共同成立的私人財富管理機構，為資產龐大的家族企業與家族成員提供財富傳承、稅務規劃、資產管理、家族事務及風險管理等全方位服務。隨台灣高資產族群成長快速，且許多企業正面臨接班傳承，對於「家族辦公室」興趣與需求提高。（編輯：潘羿菁）1141223