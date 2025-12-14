搶賣場車位「斜卡車格內」 目擊駕駛怒：沒人這樣停

美式賣場停車場內常常爆發搶車位，竟然直接插隊卡在車格內，讓另一名駕駛氣得不輕。（圖／翻攝自爆料公社）





美式賣場停車場內常常爆發搶車位，竟然直接插隊卡在車格內，讓另一名駕駛氣得不輕，雙方就這麼僵持不下，直到最後賣場人員出面表示願意幫忙找車位，整起鬧劇才落幕。

目擊駕駛：「沒有人這樣子停車的吧。」

停車場內只見一台黑色廂型車整台斜著卡進停車格，讓一旁駕駛氣得破口大罵。但不管怎麼罵車內駕駛就是不願下車，完全不認為自己的行為有問題。

目擊駕駛：「沒關係啊我們就這樣子耗。」

事發就在台中北屯一間美式賣場停車場內，黑車為了搶車位出奧步，讓乖乖等車位的駕駛成了冤大頭。

目擊駕駛vs賣場人員：「他要停給他停，我們幫你找一個位置。」

雙方僵持不下，直到最後賣場人員終於到場，表示可以幫忙找車位，整起鬧劇才落幕。事後駕駛將畫面po網，引來網友砲轟說這樣的行為 實在沒水準。

