搶購新年好禮 勞動部推多元培力微創商家

記者吳典叡／臺北報導

農曆新年將至，為協助進用弱勢失業者與微型創業的商家，勞動部蒐集參與「多元培力計畫」及「微型創業鳳凰計畫」商家推出的各類年節商品，其中，包括運用在地食材製作的點心以及有機食材醃製的小菜禮盒等，希望民眾在籌辦年節商品之際，也可支持多元培力微創商家用心製作的商品。

南投縣草屯鎮御史社區發展協會是參與勞動部「多元培力計畫」的單位，由當地社區婦女和青年共同創立烘焙工作坊，發展成社區特色產業，推出在地產品，盈收則用於社區老人長期健康照護。該協會此次推出的「花采禮盒」，內容包括蔓越莓牛軋餅、巧克力豆餅乾、紅茶茶包等，是闔家聚會時餐後甜點的最佳選擇，年節送禮自用兩相宜。

成立於111年的「食光飢企業社」藉由勞動部「微型創業鳳凰計畫」的協助，透過創業顧問的輔導，逐步穩定成長。該企業社主要販售各式具特色的醃製類小菜，使用有機食材。以「無菜不歡禮盒組」為例，包括泡菜和白木耳，可做為開胃小菜，更是年節拜訪親友的最佳伴手禮。

勞動部指出，近3年來，參與「多元培力計畫」的用人單位，每年平均進用近2800人弱勢失業者；另外「微型創業鳳凰計畫」每年協助約500家小型商家獲得創業貸款，歡迎大家多多支持及購買他們製作的相關商品，相關年節商品請至「社會經濟入口網」網站（https://se.wda.gov.tw/Uploads/category/0021/11501.pdf）查詢。

勞動部為協助進用弱勢失業者與微型創業的商家，推薦參與「多元培力計畫」及「微型創業鳳凰計畫」商家推出的各類年節商品。（勞動部提供）