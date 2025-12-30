搶跨年商機！ 韓國「醒酒湯」PK以色列「皮塔餅」

即將結束2025年，不少餐飲業者，趕在年底前開幕，就是要搶攻跨年、過年商機，全球知名的皮塔餅，地中海街頭料理品牌，就在12月開幕；而韓國在地經營45年的，老字號鍋物品牌，把道地的醒酒湯、牛腸火鍋，都帶來台灣，專攻夜貓族商機，從上午11點營業到凌晨三點。

隨著2025年接近尾聲，多家國際知名餐飲品牌紛紛選在年底前在台灣展店，搶攻跨年與春節商機。其中包括全球知名的以色列皮塔餅品牌、擁有45年歷史的韓國老字號鍋物，以及日本北海道湯咖哩名店。這些異國美食為台灣饕客帶來多元選擇，從地中海風味的皮塔餅、道地韓式醒酒湯與牛腸火鍋，到熬煮18小時的北海道湯咖哩，讓民眾不必出國就能享用國際美食，滿足不同時段的用餐需求，特別是針對夜貓族推出的深夜營業時間。

經營45年的韓國老字號韓式鍋物品牌首度來台展店，選址台北信義區，主打道地的醒酒湯與牛腸火鍋。醒酒湯以慢熬牛肉高湯為底，加入嫩牛腩、人參、紅棗等食材；牛腸火鍋則在湯頭中加入秘製辣醬，鍋內有牛腸和各式蔬菜。這兩款招牌料理在韓國每月銷量分別超過6萬碗，平均一天售出2千碗，尖峰時段甚至需要排隊2小時。為了攻佔夜貓族市場，餐廳營業時間從上午11點一直到凌晨3點。

道地隱藏吃法曝，「牛腸火鍋」湯汁留下+泡菜炒飯。（圖／TVBS）

有民眾表示，覺得這種新鮮的感覺很特別，並認為味道與韓國當地相當相似，讓人有置身韓國的感覺。韓國總店負責人也親自來台指導，分享道地的隱藏吃法——不要浪費鍋物湯汁，剩下的湯可以加入白飯、泡菜和海苔一起炒，變成全新料理。韓國共同代表李映虎強調，在韓國不管是任何火鍋類或者燉鍋、湯類，最後都會用飯下去炒，這是韓國固有的飲食文化。

同時，紅遍紐約、巴黎的地中海街頭料理品牌也於12月首度來台展店。這家來自以色列特拉維夫的皮塔餅品牌，將香草、橄欖、火烤風味等地中海食材放進溫熱、軟Q且充滿麵香的皮塔餅中，每一口都帶來台灣少見的獨特滋味。此外，日本北海道排隊湯咖哩名店也插旗台灣，提供5種辣度選擇。這款湯咖哩歷時18小時熬煮，不添加骨粉，純靠時間與火候打造出黏唇卻不膩口的黃金比例。這波異國名店紛紛進軍台灣市場，讓台灣民眾不必搭機飛出國就能品嘗各地排隊美食。各業者趕在年底前開幕，就是要搶攻這波跨年商機，為台灣飲食文化增添更多國際風味。

