搶跨年旅遊潮！長榮航空全球精選航線限時73折「驚喜價3123元起」

記者李育道／台北報導

「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動正式開跑，自今（16）日00:00起至2026年1月5日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發指定航線機票，最低優惠73折起，因應旺季旅遊需求，長榮航空也同步增班。

深受台灣旅客喜愛的東北亞航線推出超驚喜價格，桃園–神戶來回未稅優惠價最低只要7,857元起，即日起由每週由2班增為3班，桃園–大阪來回未稅優惠價8,924元起，桃園–東京來回未稅優惠價9,317元起，桃園-香港來回未稅優惠價更只要3,123元起，無論是冬季滑雪、跨年小旅行，都能以更划算的價格出發。

廣告 廣告

此外，長榮航空桃園–米蘭航線將自2026 年1月16日起增為天天飛航，來回未稅優惠價26,099元起，而桃園–維也納推出來回未稅優惠價23,571元起。

東南亞與美國航線也同步推出限時好康，熱門航線桃園–宿霧來回未稅優惠價4,278元起、桃園–峇里島來回未稅優惠價10,476元起；美國航線更提供桃園–西雅圖來回含稅優惠價24,289元起，若搭乘桃園–洛杉磯BR06或桃園–舊金山BR08航班。為提供旅客更便利的一站式服務，長榮航空也攜手多家指定旅行社，推出多樣化的精彩自由行產品，旅客可自由選擇。

更多三立新聞網報導

獨／鋁箔球丟水槽「半年沒髒污油垢」 物理老師證實：是真的

外送天花板出現？接單驚見「陪客吃晶華buffet」一查價格嚇傻：也太爽

想發財別錯過「80年一次最強天赦日」要來了 專家親授補財庫轉運大法

寒風夜擠山邊貨櫃屋！父子「三顆火鍋料加水」當一餐 傷痛硬撐度日

