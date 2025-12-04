搶跨年財！獨家位置賞101煙火 影城推「萬元套票」

台北市 / 綜合報導

跨年倒數中，除了台北101搶先公布今年的煙火模擬影片外，不少業者也準備搶跨年商機，像有台北信義區的影城就推出萬元的跨年套票，除了欣賞全新阿凡達電影，還能夠在獨家視角位置欣賞101煙火。另外，中南部的大型樂園，也有推出住宿或是摩天輪套票組合，搶攻跨年商機。

璀璨煙火劃破夜空，台北101全新跨年煙火模擬動畫釋出，同樣是360秒的長度，這回以台灣年輕人創作音樂為背景，並首次採用義大利的低煙煙火，期盼帶來全新體驗，就有業者結合電影和煙火，推出跨年特別場套票，阿凡達電影宣傳片說：「寶貝，你不能滿懷仇恨地活著。」

信義區影城推出限定套票，在跨年夜除了可以看到頂級影廳的阿凡達電影，還能夠在獨家露天位置欣賞台北101壯麗煙火，並搭配奢華包廂精選料理和現場演出等豐富內容，打造高端跨年體驗，影城公關經理李光爵說：「電影院剛好有1個角度，它也可以看到101的煙火，所以我們就把這樣子，1個特殊的視角包裝加上好的影片、餐食以及影廳內的一些音樂表演服務內容。」

影城套票限量24組，開賣1天內全數售出，同樣瞄準跨年商機的還有中部大型樂園，主打亞洲唯一摩天輪跨年煙火秀，今年推出高級客房套票附贈樂園門票2日券，另外南部樂園也推出VIP摩天輪包廂套票，可以在高空視角，不用人擠人欣賞到煙火秀。

行銷傳播認證協會理事長王福闓說：「可以做為品牌的一個指標性，消費者未來會想到說，在前一年有舉辦(跨年活動)的企業，可能它的回購率或者它的口碑，只要是它的當下服務品質是不錯的，通常都能夠獲得一個，比較長久性的正面聲量。」各大業者相繼推出套票組合，就是不想錯過龐大的跨年財商機。

