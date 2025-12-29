搶車位看過來！新北2停車場元旦啟用 總計釋出逾千格車位

新北市交通局導入車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，改採收費管理，以提升停車周轉率，紓緩當地停車壓力。（新北市交通局提供）

新北市交通局與國產署合作闢建停車場，可提供268格小型車格及634格機車格。（新北市交通局提供）

新北市中和區民利街、蘆洲區民族路408巷長期面臨停車空間不足問題，為提升民眾停車便利性，新北市交通局於民利街、民族路408巷新闢2處全智慧平面停車場，將於民國115年元旦正式啟用，總計可提供268格小型車停車格、758格機車格，有效紓解周邊停車需求。

交通局停車管理科長吳清哲指出，中和民利街停車場鄰近國防管理學院舊址及積穗夜市，周邊居民與夜市人潮眾多，停車需求殷切。該停車場原設有124格機車停車格，經常供不應求，為改善停車秩序並提升使用效率，交通局導入車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，改採收費管理，以提升停車周轉率，紓緩當地停車壓力。

蘆洲區民族路408巷的停車場，鄰近水河市民活動中心，周邊多為老舊住宅，長期面臨停車空間不足問題。為提升停車周轉率及改善停車秩序，交通局在里長及居民的支持下，與國產署合作闢建停車場，可提供268格小型車格及634格機車格。

另由營運業者因應停車場的狹長地形，導入最新太陽能高位攝影停管設備，取代傳統柵欄機，並結合多元繳費系統，不僅提升管理效率，也兼顧節能減碳與停車服務品質。

交通局表示，蘆洲區民族路408巷停車場小型車臨停每小時30元，機車免費；另外，中和區民利街停車場機車臨停每次20元，月票300元，已將月票抽籤辦法公布於網站，歡迎有停車需求的民眾多加利用。

