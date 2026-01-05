搶車格翻臉竟當街大打出手 2男受傷被依現行犯移送

施男和蔡男為了路邊車位大打出手，雙雙送醫並被移送法辦。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區5日中午發生停車糾紛，41歲施姓男子與34歲蔡姓男子因搶車位而發生口角衝突，並進一步演變成肢體拉扯，雙方甚至大打出手、雙雙掛彩，警方獲報後前往處理，將2人依現行犯逮捕，全案依法送辦。

根據監視器畫面，2人5日中午12時許，駕車行經長榮路7號前，發現路邊車格有駕駛證將車輛駛出，2人都想停該車位而相互僵持，蔡男車輛位於施男後側，僵持過程中不斷鳴按喇叭，施男隨後將車子停進車位，雙方下車理論。

雙方一言不合、越吵越烈，甚至演變成肢體衝突並大打出手，警方獲報後到場處理，發現施男右手拳頭擦挫傷、左臉頰紅腫，蔡男則是頭部、臉部、頸部等多處擦挫傷，將2人分別送往市立三重醫院和新光醫院救治，訊後則將他們依傷害罪現行犯帶回偵訊後移送地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇事應理性平和，勿使用暴力，只要動手警方均會依法究辦，不管打贏打輸均要送法院，得不償失。

