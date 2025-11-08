搶進台北國際旅展 「高雄遊樂園」推優惠

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」，昨(7日)起至10日在台北南港展覽館登場，高雄市觀光局結合農漁業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票及特色遊船業者，打造「高雄遊樂園」，旅展期間祭出優惠方案。

高雄市觀光局長高閔琳率城市吉祥物高雄熊，化身「一日館長」，帶領農業局與奧「一日農夫」、紅頂穀創穀物文創樂園、高雄輪船公司、高雄好玩卡、「海上超跑」有艇俱樂部、興達港區漁會、高雄市旅館公會等業者，展現高雄「包山包海、玩遍全城」的旅遊能量。

高閔琳表示，根據觀光署2023、2024年統計資料，高雄觀光遊客人次逐年攀高，連續兩年榮登全國第一。在大型活動與演唱會經濟推動下，住宿率提升3.93%、旅宿業總營收成長8.57%、外國旅客增加11.62%、住宿收入成長10.67%，均為六都第一。

觀光局說明，全球唯二的「海上超跑」，僅在中東杜拜和高雄「有艇俱樂部」能親自體驗，在愛河灣乘坐「海上跑車」，將能感受到速度與浪漫；觀光工廠「紅頂穀創穀物文創樂園」及農業局「一日農夫」行程，可體驗DIY活動與農村特色風情；「豐趣科技」推出的FIT自由行神卡「高雄好玩卡」，整合景點門票、交通與購物優惠，現場更祭出5折套裝優惠，一卡暢遊大高雄。

高雄市旅館公會也集結「JOHO Hotel、樂逸旅居與H2O水京棧酒店」等旅宿業者，提供最低6.4折住宿優惠；高雄輪船公司則推出「金棧遊港船票」與「海上巴士」套票，並加碼滿額贈好禮。

觀光局進一步表示，高雄活動檔期一路熱鬧至年底，包括今天(8日)「野趣東高雄－六龜場」，9、23、29日「海線潮旅行」系列活動、15至16日「高雄鹹酥雞嘉年華」、22至23日「高雄咖啡節」與「乘風而騎」；12月份則有6日的「野趣東高雄－杉林場」、14日「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」及「聖誕點燈」等活動。

