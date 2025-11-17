搶進崇德生活圈誠邑築建設新案「嶼76」亮相

▲《嶼76 The Island》外觀透過層層錯落的陽台與綠化平台，將戶外空間融入居住日.（圖／業者提供）(251.14 kb)

[NOWnews今日新聞] 房市降溫，北台中隨著新興重劃區成形卻仍話題不斷，尤其早期發展、機能完整的崇德生活圈，南北向的崇德大道串聯商業與交通量能，捷運文心崇德站更是人流匯聚的核心節點，吸引誠邑築、冠德、日勝生、國泰、坤悅等品牌建商輪番插旗，儼然掀起卡位戰。

在多家建商齊聚競逐之中，誠邑築建設率先打出國際牌，攜手荷蘭知名建築事務所MVRDV，於崇德路與漢口路口推出全新地標案《嶼76 The Island》，已於近日正式取得建照核准。

《嶼76 The Island》基地前身為一棟屋齡35年的危老商辦「德成大樓」，基地面積近400坪，去年1月由誠邑築建設以每坪單價破180萬元、總價6.5億元買下全棟。隨後更以整棟包膜方式，將舊建築轉化為公共藝術裝置，為新案揭開序幕，引發市場熱議。

▲《嶼76 The Island》以整棟包膜方式將舊建築轉化為公共藝術裝置，引發市場熱議。（圖／業者提供）

全案規劃興建地上21層，並以高第（Antoni Gaudí）的精神用心打造藝術建築。外觀透過層層錯落的陽台與綠化平台，將戶外空間融入居住日常，形塑如山巒般的立體綠意。立面採用不規則陶磚馬賽克拼貼，外型以柔和曲線勾勒，呈現自然、有機的建築節奏。

命名上，誠邑築也融入了設計語彙的精神，「嶼」代表island，象徵建築以層層錯落的陽台打造出如浮島般的有機綠意形態；而「76」則意指稀有的收藏品，全球僅限量76席。目標族群以置產族為主，產品規劃37~46坪，且特別著重於促進社交互動的公共區域，打造兼具設計感與生活感的都會社區。

誠邑築建設為台中口碑建商之一，以設計理念與施工品質著稱。品牌秉持「建築應與城市共生」的理念，致力於在每一塊土地上延續地方紋理、回應居住者的生活需求。面對城市發展的變遷，誠邑築認為建築不只是空間載體，而是一種生活態度的實踐。

▲誠邑築建設率先打出「國際牌」，攜手荷蘭知名建築事務所MVRDV推出全新地標。（圖／業者提供）

值得一提的是，誠邑築北區案「澄邑實築」目前已進入驗屋、交屋階段，並特別引進第三方專業檢測團隊，對建築結構、施工細節逐一檢測，預計12月區權會後進行公設點交，從規劃到落實的每一步都展現品牌對工程品質的堅持。

董事長沈瑞興表示，相較於新興重劃區，崇德生活圈早已具備完整生活機能，從商圈到交通節點皆成熟穩定，展現北台中少見的文化厚度與延續性，希望透過《嶼76 The Island》的誕生，為這條軸線注入新的建築語彙，讓崇德不只是成熟商圈，更成為台中真正意義上的宜居核心。

台灣房屋信實崇德店店長明而康表示，崇德路生活圈向北可至漢神洲際百貨，向南則連結中友百貨、一中商圈與中國醫藥大學等繁華區域，且連鎖餐飲、咖啡廳林立，可說是北屯區含金量最高的一條路。如今捷運綠線旅運量穩定成長，雙軌交會將更加凸顯崇德路生活圈的區位優勢，人潮與商機不斷湧入，可望帶動區域行情再上一層樓。

