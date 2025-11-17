搶進崇德生活圈誠邑築建設新案「嶼76」亮相
[NOWnews今日新聞] 房市降溫，北台中隨著新興重劃區成形卻仍話題不斷，尤其早期發展、機能完整的崇德生活圈，南北向的崇德大道串聯商業與交通量能，捷運文心崇德站更是人流匯聚的核心節點，吸引誠邑築、冠德、日勝生、國泰、坤悅等品牌建商輪番插旗，儼然掀起卡位戰。
在多家建商齊聚競逐之中，誠邑築建設率先打出國際牌，攜手荷蘭知名建築事務所MVRDV，於崇德路與漢口路口推出全新地標案《嶼76 The Island》，已於近日正式取得建照核准。
《嶼76 The Island》基地前身為一棟屋齡35年的危老商辦「德成大樓」，基地面積近400坪，去年1月由誠邑築建設以每坪單價破180萬元、總價6.5億元買下全棟。隨後更以整棟包膜方式，將舊建築轉化為公共藝術裝置，為新案揭開序幕，引發市場熱議。
全案規劃興建地上21層，並以高第（Antoni Gaudí）的精神用心打造藝術建築。外觀透過層層錯落的陽台與綠化平台，將戶外空間融入居住日常，形塑如山巒般的立體綠意。立面採用不規則陶磚馬賽克拼貼，外型以柔和曲線勾勒，呈現自然、有機的建築節奏。
命名上，誠邑築也融入了設計語彙的精神，「嶼」代表island，象徵建築以層層錯落的陽台打造出如浮島般的有機綠意形態；而「76」則意指稀有的收藏品，全球僅限量76席。目標族群以置產族為主，產品規劃37~46坪，且特別著重於促進社交互動的公共區域，打造兼具設計感與生活感的都會社區。
誠邑築建設為台中口碑建商之一，以設計理念與施工品質著稱。品牌秉持「建築應與城市共生」的理念，致力於在每一塊土地上延續地方紋理、回應居住者的生活需求。面對城市發展的變遷，誠邑築認為建築不只是空間載體，而是一種生活態度的實踐。
值得一提的是，誠邑築北區案「澄邑實築」目前已進入驗屋、交屋階段，並特別引進第三方專業檢測團隊，對建築結構、施工細節逐一檢測，預計12月區權會後進行公設點交，從規劃到落實的每一步都展現品牌對工程品質的堅持。
董事長沈瑞興表示，相較於新興重劃區，崇德生活圈早已具備完整生活機能，從商圈到交通節點皆成熟穩定，展現北台中少見的文化厚度與延續性，希望透過《嶼76 The Island》的誕生，為這條軸線注入新的建築語彙，讓崇德不只是成熟商圈，更成為台中真正意義上的宜居核心。
台灣房屋信實崇德店店長明而康表示，崇德路生活圈向北可至漢神洲際百貨，向南則連結中友百貨、一中商圈與中國醫藥大學等繁華區域，且連鎖餐飲、咖啡廳林立，可說是北屯區含金量最高的一條路。如今捷運綠線旅運量穩定成長，雙軌交會將更加凸顯崇德路生活圈的區位優勢，人潮與商機不斷湧入，可望帶動區域行情再上一層樓。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
響應運動回饋教育 何昱奇領1萬捐200萬挹注向上國中
季節交替易焦慮 其澤中醫一張圖教懂「吃好 心情好」
中市自強獅子會溫暖送愛 捐贈弱勢白米1500公斤及福箱
其他人也在看
橘色惡魔、翡翠騎士台灣遠征 加碼嘉市、屏東
記者劉昕翊／臺北報導 日本吹奏樂最強東西軍─京都橘高校吹奏樂部、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，12月將來臺展開「2025台灣遠征」系列活動；文化總會昨日加青年日報 ・ 6 小時前
南門市場災損區域啟動拆除作業 周邊實施交管
(記者廖建智桃園報導)南門市場火災後續復原作業持續推進，（17）日為災損區域拆除工程第一天。市府提醒，拆除期間文化街(三民路－南華街)、南昌東街及南昌西街路段於114年11日17日至12月6日實施...自立晚報 ・ 7 小時前
醫師作家陳耀昌辭世 文化部將呈請總統明令褒揚
醫師作家陳耀昌辭世 文化部將呈請總統明令褒揚 【記者蔡富丞/綜合報導】知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重 […]民眾日報 ・ 8 小時前
中德高級別財金對話 齊促多邊貿易
中國國務院副總理何立峰與德國副總理兼財政部部長克林拜耳（Lars Klingbeil）17日在北京共同主持第四次中德高級別財金對話，雙方重申對話機制是中德就財金領域戰略性、全域性、長期性問題開展雙邊溝通和政策協調的重要平台。中時財經即時 ・ 9 小時前
北屯含金量最高區段！崇德生活圈掀品牌建商卡位戰
北台中隨著14期等新興重劃區房價屢創新高，近年來包括誠邑築、冠德、國泰、坤悅、富宇、豐邑等建商，競相插旗發展成熟的崇德生活圈購地與推案，尤其是崇德路串聯商場與交通量能，捷運「文心崇德站」更是人流匯聚的核心節點，崇德路沿線有望掀起補漲行情。中時財經即時 ・ 10 小時前
環太平洋火環帶 75%火山集中在此！台灣也在內
環太平洋火環帶是全球地震與火山活動最頻繁的區域，全球約75%的火山和超過80%的地震都集中在此。台灣雖位於火環帶邊緣，目前火山活動穩定，但專家指出，由於板塊隱沒作用持續進行，地震與火山活動仍需長期監測。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
補充保費考慮「不設上限」？石崇良曝進度
健保財務問題迫在眉睫。衛福部長石崇良今（17）日表示，相關單位正持續討論各種可能方案，包括取消補充保費上限等措施，但強調最重要的是跨部會合作，並與相關主管機關溝通協調，目前沒有時程表。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
颶風過後 古巴屈公病疫情蠢動
古巴上個月遭逢颶風 「美莉莎」 襲擊，災區仍在復原中，但最近又陷入病媒蚊傳染病的疫情中，全國接近1/3人口受影響。當地流行病專家指出，過去古巴幾乎沒有過屈公病疫情，現在因為食物、燃料與藥品嚴重短缺...大愛電視 ・ 11 小時前
詭！男拘留室吐白沫猝死 疑氰化物中毒1／開槍男遭收押突猝死 疑氰化物中毒死因待釐清
嘉義綽號大鼻雨的地方人士羅姓男子，15日因為涉及開槍被警方逮捕，由於有逃亡之虞後續被裁定收押。16日晚間法警將他交接給地檢時，他卻突然身體不適，送醫後還是宣告不治，由於他疑似有氰化物中毒反應以及身上有不明藥品，檢方預計週三解剖遺體，釐清確切死因。鏡新聞 ・ 10 小時前
失業者職前訓練 最高補助9.6萬元
記者鄭鈞云∕基隆報導 勞動力發展署北分署推動「失業者職前訓練」，協助因…中華日報 ・ 9 小時前
明年嘉義市長選戰 聚焦王美惠、黃敏惠「雙惠」票源
黃敏惠執政嘉義市明年將劃下句點，4屆任期長達17年，締造台灣自治史新紀錄，未來她「是否選立委」也牽動明年市長選戰，國民黨陷入沒有接班人、新世代斷層的焦慮，綠營王美惠看似大有可為，卻也暗潮洶湧。中時新聞網 ・ 8 小時前
彰化縣表揚傑出身障就業者與超額進用優良廠商
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣114年度傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動，1互傳媒 ・ 11 小時前
北市非營利幼兒園增3間280名額 籲家長把握聯繫
（中央社記者楊淑閔台北17日電）台北市教育局今天表示，持續推展十大好學教育政策中有關設置幼兒園措施，114學年度新增3間非營利幼兒園，2間在文山區、1間在南港區，共13班280個名額，請家長把握聯繫。中央社 ・ 12 小時前
振永新作大秀胸肌！看到畫面自嘆「還能更好」 李沐聽一句客語瞬間落淚
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴吧／台北報導台韓愛情電影《那張照片裡的我們》將於12月24日在台上映，而今（17）日特別於金馬影展舉辦首映活動，演員李沐、振永、宋...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
屏東狂客音樂祭 Ella、蕭煌奇輪番登場
（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」將於22、23日登場，今年卡司包含歌手Ella陳嘉樺、蕭煌奇等人，現場也規劃客家市集與紙傘等客家文創手作體驗。中央社 ・ 11 小時前
苗栗縣爭取冷鏈物流中心 農業部：按規劃持續推進
（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）立委陳超明今天邀立院經濟委員會赴苗栗考察，針對縣府爭取設置冷鏈物流中心，農業部官員表示應可按規劃的期程持續推進；至於肉品市場改建，則建議評估改採逐年整修方案。中央社 ・ 10 小時前
澎湖115年初辦冬季路跑 完賽選手可獲1條石斑魚
（中央社澎湖縣17日電）澎湖縣政府今天宣布為推動冬季運動觀光，明年1月18日將舉辦「年年有魚」主題路跑活動，活動最大亮點是完賽的選手，都能獲得1條1公斤重的石斑魚。中央社 ・ 11 小時前
新竹縣寶山清潔隊赴花蓮助復原 完成首波支援
（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣寶山鄉公所清潔隊與志工日前至花蓮光復鄉助災後環境復原，支援家戶垃圾清運與街道整理等，鄉長邱振瑋今天說，已完成首波支援，後續地方有需求，將再動員協助。中央社 ・ 11 小時前
國中軟聯／田沅羲投打貢獻拿MVP！向上國中奪隊史首冠
國中軟式棒球聯賽今天進行冠軍戰，兩支台中球隊捉對廝殺，向上國中靠著隊長田沅羲投打貢獻下，終場以2比1力克中山國中，抱回國中軟式聯賽隊史首座冠軍。TSNA ・ 10 小時前
用路人注意！外交部迎友邦吐瓦魯總理訪台 凱道11/18週邊交管一次看
吐瓦魯國戴斐立（Hon. Feleti Teo）總理伉儷應我國政府邀請，於11月17日至22日率團來台國是訪問。警方稍早表示，將於明（18）日於附近進行交通管制，並公布相關內容。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前