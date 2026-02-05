搶進年節商機！NU PASTA義大利麵 2026 新品全台開賣

隨著農曆新年的腳步悄然臨近，義式連鎖餐飲品牌 NU PASTA 義大利麵 於今（4）日在台中萬和店舉辦「2026 年度新品發表會」，宣布年度新菜單全面上市。有別於過往以產品為核心的發表慣例，本次盛會注入了深厚的人文底蘊。

(圖一)NU PASTA 2026 年新品以鮮嫩多汁的板腱牛排為一大亮點

NU PASTA 吳家德總經理特別邀請公益合作夥伴——球芽基金會的萬豐與四德國小少棒隊，以及暢銷書作家謝文憲（憲哥）、愛瑞克（愛大）、王永福（福哥）等多位重量級貴賓共襄盛舉。席間，孩子們的純真笑聲與義式佳餚的誘人香氣完美交融，在貴賓們與孩子共同品味美食的溫馨畫面中，深刻展現了品牌深耕公益與美食文化的初心。

(圖二)邀請公益合作夥伴球芽基金會少棒隊，及暢銷作家謝文憲、愛瑞克、王永福等多位貴賓於開賣第一天享用新品餐點

本次年度菜單以「人氣回歸、經典升級、創意料理」為三大主軸，透過對經典口味的優化與新餐點的研發，為消費者帶來新春第一波的美食選擇。為回應廣大消費者的熱烈許願，NU PASTA 將過去僅在限定期間供應的「雙主餐」系列與超人氣「金燦起司豬排」正式納入常態菜單。其中，最受矚目的亮點新品「蒜辣嫩煎板腱牛佐香酥嫩雞義大利麵」，以鮮嫩多汁的板腱牛排搭配招牌香酥嫩雞，透過「雙肉主食」的豪華配置，滿足肉食控對飽足感的極致追求，也深受現場小球員們的好評。

(圖三)NU PASTA 公益夥伴球芽基金會長期贊助少棒隊

除了經典回歸，NU PASTA 在「風味升級」上同樣展現職人堅持。曾創下驚人銷量的「金燦起司豬排」正式成為常態生力軍，滿足大眾對濃郁起司與厚實豬排的渴望。而品牌獨家研發的「皇蝦醬」系列更迎來華麗升級，透過長時間低溫萃取鮮蝦精華，使醬汁風味更加濃郁醇厚；創意料理方面則推出話題度極高的「蒜香黃金玉米小干貝」系列，大膽將鮮甜海味與玉米的清甜結合，滿足不同饕客的味蕾期待。

看到發表會現場大人小孩滿足的笑容，無疑是對新品最好的肯定。新菜單即日起正式上線，歡迎每一位喜愛義式美食的您前來品鑑。