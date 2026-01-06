搶進次世代儲存戰場！群聯CES秀 PCIe Gen5 SSD儲存技術

群聯。資料照



記憶體控制晶片廠群聯今年 CES正式發表旗下最新產品 E37T PCIe Gen5 SSD控制晶片，並與多款用戶端儲存解決方案共同亮相。 群聯執行長潘健成表示，隨著 PCIe Gen5 SSD正式進入消費型裝置與小型化系統平台，除追求極致效能，同時重視功耗、成本與實際使用體驗。群聯從旗艦級的 E28 到最新推出的主流市場的 E37T，目標是讓次世代儲存效能真正落地。

群聯最新E37T PCIe Gen5 SSD控制晶片 以同級最佳的能源效率為核心設計，再加上為回應市場對高性價比解決方案的需求，在架構上相較前一代進行多項關鍵優化，包含支援最新 3D NAND 並可達最高 4800 MT/s 傳輸速度，整體效能提升達 38%，更在效能與成本之間取得最佳平衡。

廣告 廣告

此外，E37T 採用 無 DRAM 設計 與 4 通道架構，非常適合單面 PCB 設計，可支援 M.2 2280、2242 與 2230 等小型化規格，特別適用於筆電、掌上型裝置與空間受限的系統，在不犧牲效能的前提下，滿足輕薄化與高效能需求。

除E37T以外，群聯也更新了旗艦級 E28 PCIe Gen5 SSD控制晶片的容量。E28 專為高階遊戲與工作站等重度應用打造，憑藉領先業界的傳輸速度榮獲多項肯定，並進一步推出 8TB 大容量版本，持續擴展高效能儲存市場版圖。

更多太報報導

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置

快訊／輝達黃仁勳赴CES揭曉Rubin新平台！3奈米六款晶片亮相、台廠台積電鴻海廣達入列

快訊／輝達黃仁勳CES宣告：物理AI的ChatGPT來了！「會思考」Alpamayo模型推進自駕技術