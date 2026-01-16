搶進物理AI！華碩施崇棠揭示戰略：集團資源調整「All in on AI」

華碩董事長施崇棠。陳俐妏攝



華碩歲末聯歡晚會今天登場，華碩董事長施崇棠表示，2025年詭譎關稅和地緣政治衝擊，但華碩繳出相當不錯成績單 。展望未來，有幸見證AI領航第四次工業革命，將產生史無前例的典範轉移，華碩會將內化多年的AI思維「All in on AI」的策略，終極目標就是讓AI無所不在人人可用，雲端到邊緣的混合，到各種物理AI，全面融入工作和生活中。

台美關稅今天終於拍板，施崇棠分析，台美關稅江山底定是好事，川普關稅政策都有關注，但更重要就是維持供應鏈韌性和競爭力。

至於產業消息多空不斷，CES展剛落幕，黃仁勳揭示的AI伺服器、物理Physical AI應用如何布局成為關注焦點，而記憶體飆漲，和手機事業ROGPhone、Zenfone暫緩，都成為施崇棠今天談話焦點。

施崇棠表示，有幸見證AI領航第四次工業革命，未來世界衝刺各個大小的AI品牌，串接提供人工智能，提供自我學習並適應新的變化，產生史無前例的典範轉移，華碩祭出all in on AI的策略，終極目標就是讓AI無所不在人人可用，從雲端到邊緣的混合，再到各種物理AI，全面融入工作和生活中。

市場關注華碩淡出手機市場後續戰略，施崇棠強調，一定會照顧所有客戶，但華碩不會增加機種，一切就是要將資源挪移，搶進典範轉移和物理AI商機，華碩正在卯足勁全力衝刺開發創新事物，但基於產品機敏性，在適當時機就會公布。

針對記憶體價格暴漲，未來產品是否會有價格策略調整？施崇棠說明，記憶體缺貨是一個挑戰，但也是機會，因為可善用華碩設計供應鏈管理和緊密合作方案，會提供最佳的產品設計和組合。

至於伺服器事業動能，施崇棠指出，伺服器事業和銷售團隊2025年表現非常好，等於提前超越千億元里程碑，華碩在AI伺服器布局非常積極，提供端到端的設計服務，這跟其他同業非常不同。伺服器事業已經在擬定下個三年計畫。

