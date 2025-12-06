搶進跨年搖滾區！台北600家飯店連住2晚 免費領2入場證

北市觀傳局聯手超過600家台北市旅館飯店，祭出獲得台北跨年搖滾區入場的資格，免費領限量入場證。（北市觀傳局提供／張珈瑄台北傳真）

為了讓民眾有更多機會體驗台北12月精采活動，除了「台北最High新年城-2026跨年晚會」先前公布的超強卡司蔡健雅、韋禮安、U：NUS等，北市觀傳局還祭出獲得台北跨年搖滾區入場的資格，聯手超過600家台北市旅館飯店，免費領限量入場證，另也推出專屬限量遊程直衝搖滾區，邀請大家於年末來台北，感受城市的熱情。

觀傳局說明，12月的台北除了「公館聖誕季」、「繽紛耶誕玩台北」等活動外，「台北最High新年城-2026跨年晚會」更攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、台北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會，與台北寒舍艾美酒店、台北美福大飯店、北投麗禧溫泉酒店等超過600家旅館飯店，合作推出跨年方案，即日起至12月31日，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，並於旅館現場填寫資料，上傳2晚住宿發票及明細照片，就可獲得限量「跨年晚會搖滾區入場證」2張。

廣告 廣告

另線上旅遊平台也配合推出台北跨年限定遊程，旅客白天在市區旅遊，晚上搭專車就可直達「台北最High新年城－2026跨年晚會」搖滾區。（北市觀傳局提供／張珈瑄台北傳真）

觀傳局表示，線上旅遊平台也配合推出台北跨年限定遊程，旅客白天在市區旅遊，晚上搭專車就可直達「台北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區，一站式體驗從早玩到晚再High到明年。

觀傳局指出，即日起到12月12日，在我是台北人臉書也舉辦抽獎活動，親自到「台北市政府周邊廣場」和現場史奴比主題裝置物合影，再把照片上傳到抽獎貼文留言區，即可抽跨年晚會搖滾區雙人入場證，除此之外也有機會獲得史奴比台北限定紀念品。

此外，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」同步熱烈開跑中，11月11日起至明年3月8日到台北市店家消費滿200元，登錄發票收據或透過自動匯入雲端發票，即可獲得抽獎序號，有機會抽中1000萬元現金、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬份好禮，消費200元即可獲得1次抽獎機會，單筆最高100次抽獎機會。

更多中時新聞網報導

振永拍片被石頭雨嚇到 1打5大展身手

NBA》16戰苦吞14敗 快艇瀕臨崩潰

彭佳慧獻愛公益 美聲慰癌友