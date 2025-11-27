搶進AI國防新戰場！護國神山的護國神山 3大軍工股大秀肌肉

財經中心／師瑞德報導

在全球軍備科技加速轉型之際，IR Trust攜手國泰證券舉辦軍備產業研討會，聚焦AI無人機、智慧能源、軍規電池等前沿技術。達運光電、格斯科技、世紀民生三家代表廠商展示台灣在國防產業鏈的創新與競爭力，為法人與投資人提供前瞻機會。（圖／記者師瑞德攝影）

在國際局勢持續動盪、地緣政治風險升溫的當下，國防軍備產業迅速成為全球資本與科技的競逐熱點。AI無人機、智慧監控、能源自主等技術，正驅動軍備科技邁入新世代。為協助台灣企業把握此波結合科技與軍工的轉型潮流，IR Trust27日攜手國泰證券於台北國泰證券忠孝分公司舉辦「2025國防軍備產業研討會」，匯聚產業、投資與技術三大領域關鍵力量，解析最新全球軍備格局與台灣在其中的發展契機。

聚焦AI軍備應用 台廠實力全面曝光

本次研討會特別邀請達運光電（8045）、格斯科技*（6940）、世紀民生*（5314）三家國內具指標性的國防科技廠商分享實務經驗與技術發展。現場吸引多家法人機構、投資人及產業專家參與，場面熱絡，展現國內對國防科技投資趨勢的高度關注。

達運光電：AIoT整合打造國防聯網新戰力

首先登場的達運光電，長年深耕於寬頻傳輸與AIoT智慧聯網領域，早已是國內國防與關鍵通訊系統的重要合作夥伴。其子公司艾斯特物聯科技專注開發夜視系統、熱顯像模組與整機應用，董事長戴家維表示：「透過智慧聯網與AIoT應用，達運不僅擴展了國防物聯網場域，也強化了與電信業者的合作基礎，具備高穩定交付能力與即時監控能力，包含AI熱顯像辨識與海岸監控整合方案，已應用於無人機三光鏡頭系統與全天候防禦設備。」展望未來，公司將持續推進軍用通訊與AI智慧監控產品，積極拓展全球軍工應用市場。

軍規電池升級動能 格斯科技*搶攻戰術級無人機

格斯科技*則以高能量密度電池技術進軍國際軍工市場。憑藉其於軟包電池領域的技術優勢，成功研製出專為「彈簧刀」無人機打造的高鎳NCM 10Ah電芯與模組（4S1P、5S1P、6S1P），以及針對重型軍備設計的5Ah XNO金屬氧化物鋰電池芯。策略長暨發言人許志帆指出，目前格斯科技*已獲得越南無人機專案訂單，並取得美國、歐洲及新加坡無人機系統商的合作機會。

為因應軍工等級產品的高安全與穩定性需求，該公司已於下半年完成建置軍規級軟包電池專用產線，近期將正式投產，為全球戰術級無人機提供穩定的電力核心解決方案。許志帆補充：「隨著全球對能源自主與戰場即時反應的需求增加，格斯科技*的軍用電池產品將持續推進，預期將成為驅動營運成長的關鍵動能。」

世紀民生*以自主飛控與全自研零件 打造台灣無人機新霸主

世紀民生*則採取「健康科技＋空域科技」雙軌戰略發展，主力聚焦於自製比率高達九成以上的軍規與商規無人機產品。其無人機產品線涵蓋重型物流、偵巡任務、多光譜農業監測與200公里級VTOL垂直起降機型，並涵蓋GPS模組、飛控電腦、電子變速器與馬達等核心元件的自主研發。

董事長張祐銘強調：「無人機不再只是軍事輔助工具，而是國安與戰場核心。台灣在沉浸式無人機、投遞型機、濱海監偵機型方面皆已具備全產品線，並同步開發無人船與潛艦，工廠產線已就緒，未來將全力爭取國內軍規標案與跨國合作。」世紀民生*預計，在技術整合能力與資訊安全優勢下，將有望取得台灣載重型無人機市場三成以上市佔率，並在全球高階無人機供應鏈中站穩腳步。

軍備支出爆發成長 台灣站上產業鏈關鍵轉折點

根據Spherical Insights & Consulting研究報告指出，全球國防支出市場將從2024年的2.7兆美元成長至2035年的6.38兆美元，年複合成長率達8.13％，軍備支出進入結構性成長新階段。

IR Trust共同創辦人張容甄表示：「台灣企業在AI、無人機、能源與通訊等前沿科技具備強大實力，當全球軍備轉型邁入科技戰爭新紀元，台灣產業正站在關鍵節點上。我們希望透過本次論壇，幫助企業與投資界對接新科技、洞察國際軍備新格局，掌握結構轉換下的科技紅利與成長契機。」

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

