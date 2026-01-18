搶進AI產業！深圳祭百萬鼓勵「一人公司」 一張桌子就能創業

OpenAI創始人奧特曼（Sam Altman）曾預言，AI時代將出現「一個人、甚至沒有員工的10億美元公司」，如今大陸廣東省深圳市正在實現，港媒披露，當地將打造AI「一人公司」創業型態，最高可獲450萬台幣資金補助。

香港《文匯報》報導，根據深圳市近日印發《深圳市打造人工智能OPC創業生態引領地行動計劃（2026—2027年）》指出，到2027年底，深圳將建成超過10個、單體面積不少於1萬平方公尺的OPC（One Person Company，一人公司）社區，培育超過1000家高成長性人工智能創業企業，目前首批OPC社區已在福田、羅湖、南山等區落地，未來將進一步拓展至南山、龍崗、光明等區域。

針對年輕人創業「沒錢、沒地、怕失敗」的弱點，深圳提出「淡化學歷因素」，建立開放多元的人才評價體系，不論學歷背景，只要技術過關，即可獲政策支持。入駐OPC社區的創業者，最高可享50平方公尺低成本創業空間，真正實現「一張辦公桌就能創業」。

在資金扶持方面，新創項目可獲最高5萬元人民幣（約22萬台幣）獎勵、100萬元人民幣（約450萬台幣）研發資助，留學歸國人才最高可獲100萬人民幣創業資助。對於能應用在政務的AI產品，最高補助高達500萬人民幣（約2268萬台幣）。

