搶進AI黃金ETF 1／親民價好香！0052一拆七 3.5萬就能入手
含積量70％的ETF、被市場暱稱是「小台積」的0052（富邦科技），即將在11月19日進行淨值分割「1拆7」，股價降為原本的七分之一，每股淨值將回到最初發行價新台幣32.48元附近，入手門檻一張從20多萬元降至3萬多元。想上車台積電卻望著千元股價興嘆的小資族，可以透過0052無痛卡位，賺一波AI財。
有「小台積電」之稱的富邦科技（0052）在9月25日正式通過「1拆7」的分割案，獲得98.78％受益人支持，這項重大決議將使0052投資門檻，從原本一張約25萬元大幅降至3.5萬元左右。而分拆後，有助更多小資族參與台灣科技產業成長的機會。
0052第一大持股台積電佔比70％，是目前市場上「含積量」最高的ETF，受惠於台積電上漲，0052也成為不少投資人心中的高價ETF，10月29日收盤股價為260元。
事實上，0052分拆消息出來之後迅速漲粉，根據集保中心數字，9/26時0052的受益人數不過2.8萬多人，但到10月23日，受益人數已經爆增至4.8萬多人，短短一個月受益人數增加70％以上，人氣爆棚。
攤開0052的成分股，涵蓋台積電、鴻海、聯發科、廣達等台灣科技龍頭，全數為高度成長性的代表。隨著AI、半導體與高階製程持續推升台股科技板塊動能，0052也成為法人與散戶偏好的科技ETF之一。
為提升市場流動性、及讓更多人能參與，富邦投信在8 月初即宣布啟動分割計畫，並設定以9月25日受益人會議當日的基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上之最大整數倍為分割倍數。
0052分割前最後買入日是11月18日， 11月19日至25日暫停交易，以11月19日淨值進行分割，11月26日恢復交易後，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數。
0052分割預計交易時程
