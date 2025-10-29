搶進AI黃金ETF 2／0052打包台積電、鴻海 專家揭2招穩賺AI紅利
以科技股為主軸的富邦科技（0052）將進行「1拆7」，持有1張的投資人將變成持有7張，每張價格則降為原本的7分之1。專家提醒，分拆不是降價大拍賣，投資人應以「資產配置＋定期定額」方式穩健布局，才能在科技多頭中提高勝率。
富邦科技（0052）將進行「1拆7」，分拆後讓投資門檻變得更親民，也便於交易，一張約3.5萬元即可入手。最重要的是，0052以科技股為投資主軸，成分股全是當紅明星，台積電、鴻海、日月光投控、廣達、緯穎⋯全數一網打盡，在目前AI勢不可擋的大浪潮下，買入0052就像直接投資高成長AI聯盟。
投資達人陳威良解釋，股票分割就像把一塊披薩切成數片，總價值不變，只是單片小、好入口，拆分不會改變ETF的本質或報酬率，影響績效的關鍵仍在於其持有的成分股表現。由於0052第一大成分股台積電占比7成，因此，0052終究是「台積電驅動的科技ETF」，至於分拆後的0052該如何買？陳威良2招教戰。
策略1、閒錢買進0052
「手上沒有任何台積電又想搭上AI順風車的投資人，就選含積量最高的這檔ETF。」陳威良表示，科技股因為高成長，加上降息趨勢吸引市場資金湧入，目前持續在奔騰趨勢中，「有閒錢可入手0052，因為成分股都是具備高度成長性與產業代表性的台灣科技龍頭。」
有些投資人擔心，分拆後散戶湧入會不會讓籌碼變亂、影響股價？陳威良指出，因為ETF的市價必須貼近淨值，倘大量買盤搶進，ETF造市商(market maker)必須適時操作讓市價收斂靠攏淨值。一般來說，流動性愈好的ETF，出現大幅溢價的可能性愈低，0052是高流動性ETF，不用擔心籌碼變亂的問題。
策略2、定期定額穩健布局
想參與這場AI盛宴，陳威良建議應該以資產配置、定期定額的方式投入，特別是在目前市場價格位階已高的情況下，以適度資金比例投資主流科技股將相對安心。
投資達人超馬芭樂王仲麟同樣表示，雖然0052分拆後比較好入手，但還是應該紀律投資，「定期定額才是投資路上的好朋友。」他強調。
富邦科技（0052）績效表現
