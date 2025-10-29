搶進AI黃金ETF 3／進出都有據！ 專家教你穩抱小台積電不被洗下車
富邦科技（0052）即將進行「一拆七」，11月26日恢復交易後，投資門檻大幅降低，推估一張約3.5萬元。這檔台積電占比70％的科技ETF，吸引市場高度關注，分拆消息一出後，投資人數急速成長。投資達人超馬芭樂王仲麟認為，透過ETF布局，不僅能分散風險，更能用有限的資金參與AI長線成長，不錯過長線獲利機會。
台股迎來驚驚漲格局，不僅指數站上28,000點大關，引領此波多頭行情爆發的台積電，10月29日股價也創下歷史天價的1505元。而有小台積電之稱的富邦科技（0052），也是水漲船高，股價站上260元。只是位處現在高檔位階，投資人戰戰兢兢，沒上車的想問如何上車？在車上的又想知道何時下車？
特別是過去5年報酬率高達173.87％的0052將進行分拆，投資人興趣盎然。但投資達人超馬芭樂王仲麟提醒，即使0052分拆後股價變便宜，預估價格應落在35元左右，也不需要因為便宜而大把買入，投資還是該回歸紀律。
而對想長期持有0052的投資人而言，最實用的策略是「定期定額」搭配「分批加碼」，另外，若想落袋為安，則可參考月線。
進場：定期定額搭配分批加碼
「台積電股價漲至1,505元新高，買進1張要150萬元左右，但同樣的資金可買進0052更多張數，也能創造績效和上漲幅度；我習慣參考台積電走勢，入手0052。」超馬芭樂表示，只要ETF成分股中台積電占比大於5成都值得考慮。
投資達人陳威良也指出，0052持有台積電7成，與其說是科技ETF，不如說是「小台積電」。由於0052的表現幾乎與台積電同進退，因此適合投資台積電的策略也同樣適用於0052，換句話說，當台積電買點浮現，0052買點也浮現。
超馬芭樂教戰，投資人可緊盯台積電還原週線，當週K值落在20以下，且KD出現黃金交叉、股價收過黃金交叉之高點時，就可以大膽買進。當然現在行情燒滾滾，短時間內恐怕很難等到這樣的訊號出現，也因此他建議，若0052在11月18日（0052分拆前最後交易日）前能出現適度回檔，投資人可以開始啟動定期定額布局。
出場：參考大盤月線安全下車
目前市場處於多頭格局，但漲多難免回檔，陳威良建議投資人能先觀察大盤成交量，若超過8000億元、且出現長黑K棒，跌停家數比漲停家數還要多，或出現大盤破月線，月KD高檔死亡交叉等訊號，可考慮將手中部分持股賣出，因為這些訊號表示短線過熱，「等確定市場安全後再接回，例如大盤再站上月線。這樣投資人可以比較從容面對。」
最後，王仲麟與陳威良均表示，投資人必須修正自己的心態，別總是想著買最低、賣最高，事實上，能在投資上累積財富的關鍵向來都是買對、抱久，而非低買高賣，保持投資情緒穩定、一直留在市場上才是最重要的。
