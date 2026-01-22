搶過年財！海鮮直播主6道2千 老店連14年推百元年菜

台中市 / 綜合報導

農曆春節快要到了，民眾不想辛苦煮滿桌菜，都會選擇外帶年菜，台中就有很多年菜組合，想吃豐盛一點，有婚宴會館推出紅蟳米糕、豬肋排、石斑魚、佛跳牆等萬元有找。想要平價一點，網路直播廠商推出鴨肉米糕、烏骨雞湯以及整盤大白蝦，六道菜價格不到2千元。還有第五市場內一間老店，連續14年推出百元年菜，每道菜都只賣100元，儘管成本比往年多出一成，但老闆還是堅持不漲價。

一大早第五市場這間老店，攤位前就擠滿排隊人潮，搶賣年菜，有人一上門直接提走一大袋。民眾說：「還滿平價，滿便宜的，可以買回去吃吃看，買了好幾年，老闆很佛心。」

廣告 廣告

好多道菜只要100塊，還有優惠組合，包含藥膳豬腳佛跳牆，芋頭排骨酥古早味頭路菜，紅燒獅子頭魚皮白菜滷，炸紅燒肉花枝排，綜合魚丸甜不辣，總共10道菜1500元有找。

物價飛漲，業者說食材跟去年相比，成本多了一成但還是堅持維持往年價格販售。百元年菜業者李西東說：「為了要讓民眾可以花少點錢，過一個好年，所以百元年菜那十樣同樣沒漲價。」

除了市場攤商推年菜組合，在網路社群經常開直播賣海鮮的業者，也推出一系列組合，除了鴨肉米糕烏骨雞湯還有一整盤的大白蝦，總共6樣菜2千元有找。

海鮮直播主黃先生說：「總共加起來差不多(賣)7千多份了，一個家庭來說，5、6個人就算很多了，太大組的年菜可能反而吃不完。」

另外想要吃豐盛一點的年菜，台中這間婚宴會館，也有年菜組合，包含紅蟳米糕豬肋排石斑魚，以及佛跳牆等六道菜，搭配精緻冷盤，萬元內有找，農曆春節快到了，做餐飲的也開始推出自家拿手料理，要搶年菜商機。

原始連結







更多華視新聞報導

中國業者買舊衣翻新 直播間二手衣當新衣賣

台北人南下順道搶買 台中市場百元年菜人潮爆

台北到南港不搭捷運 女網友實測「搭高鐵便宜又快」

