搶過年高鐵票當機！內行人：升級網速、超商買最快

過年高鐵票，16號凌晨0時開放購買。（示意圖／東森新聞）





今（16日）凌晨12點，開放過年高鐵訂購，不少民眾哀號，訂購時間一到，高鐵官網跟訂票APP都當機，但也有內行人分享，升級網速很有用，另外走去超商機台買也很方便。

高鐵APP訂票系統，選好去程時間、車廂種類、乘客人數，按下查詢，卻跳出轉轉圈顯示連線中，沒過幾秒再跳出訊息，表示購票系統忙碌中，請稍後重新操作。返回視窗多按幾次查詢，依舊顯示忙碌中。

過年高鐵票，16號凌晨0時開放購買，時間一到，民眾到官網或是APP訂購都大當機，跳出網路訂票系統暫停服務，不少人表示好傻眼。

廣告 廣告

不過也有內行民眾分享，想快速買到票，升級300Mbps的網路很有用，網速成為搶票功臣。另有不想額外花錢升級網路的民眾分享，直接走去超商機台購票，完全不會當機，立刻就能買到車票，不少人嘗試後都說順到不行，超商買真的方便很多。

更多東森新聞報導

首創股市投資年節禮 永豐金股票禮品卡創新吸睛

凱基金控迎春公益市集 打造最暖心年貨大街

緊急澄清！鬍鬚張：小魯39元從未調漲 71元是這款

