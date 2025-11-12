搶過頭?! 提前PO"停班課"假圖卡 宜蘭多名民代恐觸法

地方中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭縣今天停止上班上課，縣府昨晚一直到快9點半才宣布，但是在這之前已經有相關停班課圖卡轉傳，包括議員也發布訊息在網路上被大量轉傳，縣府昨晚先緊急闢謠，也已經請警局刑大主動偵辦，依法追究。

受到東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭整晚暴雨不斷，開車都快看不到路，更有多處嚴重積水。鄉親都在問，週三到底是要不要放假？還沒等到縣府正式宣布，網路上就已經有相關停班課訊息瘋傳。

說蘇澳、冬山、五結、羅東11/12停班課。連議員都製作圖卡，更增添真實性。甚至還有這一張，直接宣布全縣停班課，逼得縣府晚間七點多趕緊澄清。不過，到了接近九點半，仍然宣布宜蘭週三全面停班課。

宜蘭代理縣長林茂盛：「我們確實有，很多的面向跟版本在討論，但是最終我們還是以縣府，對外發布的這個資訊為準，基於西南的大淹水，所以我們通盤考量，最後的決定今天停班停課。」

縣府宣布停班課，順便闢謠的發文，卻湧入很多民眾留言。有人罵"都幾點了？多少人睡著了！"，還有諷刺"你們開會的路上都拋錨了"，或KUSO"終於收到…咕嚕咕嚕…"。也有網友，"該管管那些自行宣布的民代鄉長議員吧？能代替縣政府發佈這些訊息嗎"

宜蘭代理縣長林茂盛：「（晚上）7點在（應變）會議，的過程當中，我們的人事處就有收到了，假圖卡的這個部分，對於這種假圖卡的，這樣子的行為，縣府以及我們政府機關，都不會允許也不會容忍，我已經請我們警察局這邊，加速來針對假圖卡，來做一個處理。」

訊息混亂惹來民怨，依據災防法，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。但檢視這一些"搶快訊息"，都還在停班課範圍內。會怎麼認定？就等警方進一步釐清！

