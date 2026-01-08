搶選票讚免費 綠委不挺卓內閣

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（右）8日表示，新北市的兒童營養午餐應要免費，若她當選市長會立即來做。（王揚傑攝）

不少縣市相繼宣布營養午餐免費政策，盼中央伸援手或統一作法，行政院發言人李慧芝8日表示，因新版《財劃法》，今年度要舉債3千億，無餘裕協助地方。但包括民進黨在內，有意角逐縣市長寶座的各黨立委們紛紛表態支持免費政策，綠委們反映地方心聲，顯然與卓內閣不同調。

獲提名參選新北市長的綠委蘇巧慧說，若她當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。

台南市尚未跟進政策，綠委陳亭妃說，若未來台南未同步跟進，她一定會負責補齊、立即跟上，絕不讓台南的孩子在基本照顧上產生被剝奪感，孩子的成長不該有城鄉差距，更不該因縣市不同而被比較、被忽略。另位台南綠委林俊憲在臉書表示，去年11月6日就已率先提出「營養午餐免費、每周牛乳多一杯」政見。

民進黨台中市長參選人何欣純表達全力支持營養午餐免費，強調「好的政策，何欣純延續做」。爭取國民黨提名台中市長的立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都肯定中市府推行政策，楊還呼籲中央訂定統一作法，讓各縣市教育與福利更均衡。

爭取民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆也都表態力挺營養午餐全面免費，且強調未來要讓孩子吃得飽又吃得好；國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩則表示，能減輕家長負擔當然是好消息，但教育局未來必須注意餐點狀況，不能因免費就失去品質。

民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國強調，他支持推動國中小營養午餐免費政策，讓雲林學生吃得放心、家長免除負擔，也讓食農教育的推動更有實質意義。

在嘉義市，民眾黨市長參選人、立委張啓楷7日就承諾，若當選市長，將推動國中小營養午餐全面免費、65歲長者健保費全額補助。民進黨嘉義市長參選人、立委王美惠昨也強調，總預算不應淪為政治角力的工具，應以民眾權益為最優先考量。

民進黨提名基隆市長參選人、議長童子瑋6日也提出「營養午餐補助逐年提升、目標完全免費」政見，強調幫市民謀福利就是他的初衷。