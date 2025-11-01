搶金真相曝！男不捨少女受委屈 教唆尋仇

頻變裝帽子口罩遮掩，預謀當街攻擊女搶金墜鍊。（圖／TVBS）

新北市永和一名女子在街頭被搶劫，歹徒不僅噴灑辣椒水攻擊，還搶走金墜鍊。警方持續追查，調閱上百支監視器，3至4天鎖定嫌犯身分。調查發現，這起搶劫案背後，竟是一場由感情糾紛引發的預謀犯案。主嫌劉姓男子雖然行事謹慎，不斷變裝躲避追查，最終仍在新北市租屋處落網。

這起搶劫案中，劉姓嫌犯身穿全黑服裝，當街對女子噴灑辣椒水並揮拳攻擊，搶走金墜鍊。一連串行為背後竟是預謀犯案。張姓共犯則提供無記名悠遊卡給主嫌使用，頻頻製造斷點以逃避追查。劉姓嫌犯行事非常謹慎，知道警方正在追查他，因此每次出門都戴著帽子口罩，不斷變裝以避免被發現。有目擊民眾表示，嫌犯當時穿著墨綠色長袖外套、深色褲子，戴著黑色帽子、眼鏡和口罩。目擊民眾後來了解事情經過才意識到，嫌犯可能是為了遮掩自己的長相才這樣打扮。

劉姓嫌犯最終於22日在新北市租屋處被警方逮捕。警方持續深入調查後，發現案情並不單純，背後還有人在幕後教唆。原來范姓被害人與其中一名少女曾是情侶關係，但因感情糾紛而分手。這名少女向江姓男子哭訴，並找來兩人幫忙策劃，原本只是想給前任一個教訓。沒想到劉姓嫌犯在實施計畫過程中，看到金墜鍊後臨時起意搶奪，之後將贓物拿到台北市的銀樓變賣20萬。

儘管嫌犯自以為精心策劃，出門時將自己包緊緊就能逃過追查，但最終仍無法逃脫警方的法眼。即使辦案過程困難重重，警方仍能揪出細節，最終掌握嫌犯行蹤將其繩之以法。

