搶銀樓金飾4兩多 47歲男想騎機車逃自摔警民壓制逮人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

嘉義市東巿場內1家銀樓，今（9）天下午2時左右，傳出金飾搶奪案。第二警分局表示，47歲張姓男子，涉嫌以買金飾為由，趁店家不注意，搶了約4兩多的項鍊等飾品就跑。獲報後迅速調派線上巡邏警力，趕赴現場攔截圍捕，迅速於案發現場附近，與路過民眾成功圍捕張嫌，當場起獲被搶奪的金項鍊及相關證物等。

第二警分局副分局長高文楷表示，今日下午2時接獲報案，有銀樓發生搶奪案件。立即啟動加強重要節日緊急應變機制，迅速調派線上巡邏警力，趕赴現場攔截圍捕，迅速於案發現場附近，與路過民眾成功逮獲涉案的張姓嫌犯。全案迅速偵破，未造成其他人員傷亡。

警方表示，當時張嫌搶了金飾奪門而出時，一度想騎機車逃逸，疑因太過慌亂，竟自行摔車倒地。訊後已依刑法搶奪罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。也呼籲，春節將近金價高漲，銀樓業者應提高警覺，做好防竊防搶措施。警方對任何不法行為，也將採取零容忍，嚴懲不法，全力維護嘉義市治安。

照片來源：嘉義市警方提供

