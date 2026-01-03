搶錢？北市萬華知名小火鍋店「房租暴漲60%」 不堪成本宣布歇業

即時中心／林耿郁報導

台灣高房價、高房租是許多人心中的痛，如今又驚傳一家受歡迎的老店即將熄燈；北市萬華區知名小火鍋店「台灣的鍋」，近期不堪房東一口氣調漲房租六成，宣布將於2月底關門，消息一出引發在地居民譁然與惋惜。

合法劫掠？位於台北市萬華區寶興街，已經營21年之久的知名小火鍋店「台灣的鍋」，近期宣布將於2月底歇業，理由是「大環境影響」，物價漲不停、高工資導致人力匱乏；此外，租約將至、房東竟一口氣調漲租金達60%之譜，因此無法承受，將尋其他地點開店，請大家幫忙找新家。

據了解，「台灣的鍋」傳出原先房租為3.2萬，近期房東一口氣調漲至每月5萬元，讓店家不堪負荷，決定關門；對此網友紛紛回應，「感覺房東是要趕房客了」、「房東要買房、換新車」、「以後實體小吃店面只會越來越少」。

不過也有網友回應，「如果長期不漲租金，一次漲六成好像也還好；反正租金是市場定價的不是嗎？」另一方面也有熱心民眾表示，「租金預算多少？坪數需要多大？身為萬華人的我，會幫忙尋找！」也有網友表示「歡迎來永和」、「永和有興趣嗎？」顯示該店家的高人氣與歡迎程度；後續小火鍋店的命運如何？當地民眾都在高度關注。

「台灣的鍋」宣布將於二月底停業。（圖／擷取自"我是萬華人Chill Wanhua"臉書社團，作者尤小芬）

