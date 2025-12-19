搶鏡卡位戰／李燕霸總調教有一腿 Emma靠山成群不用怕

李燕簽約新經紀公司，這霸氣外露的模樣，不說我還以為是接管這間公司了呢。

「8點檔女王」李燕創業賣美妝保養品，躋身成為年收破億元的CEO，加上閃婚事業夥伴，索性暫別螢光幕，2年多沒拍戲，專心在家上演「女霸總調教老公」。（腦海有畫面的舉手>////<）李燕透露，老公以前是大直男，現在為了活下去變得非常浪漫，「我昨天才問他：『你有覺得我們漸入佳境嗎？』」這位太太先把手上的菜刀放下啊～（誤）如今調教有成，李燕戲癮又犯了，決定重回戲劇圈，她笑說：「老公應該超開心，他自由了！」

Emma靠山成群不用怕

緊張到肢體僵硬的Emma（左），有温昇豪（右）當靠山真好。小編也想靠一下～（倒）

小禎與前夫李進良的愛女Emma，一轉眼都18歲啦，小編感嘆歲月飛逝啊～（偷聞自己有沒有飄老人臭）她在台劇《整形過後》獻出處女秀，首度面對媒體，透露阿公（胡瓜）有叮嚀她要「好好講話」，被一旁的曹蘭笑嗆：「他才要好好說話吧。」戲中温昇豪剛好飾演整形醫生，和李進良身分雷同，媒體逼問誰比較好？讓Emma一時語塞：「我爸比較浪漫，昇豪叔叔比較…（停頓3秒）」郭子乾隨即隔空神救援：「你爸是技術好，温昇豪是演技好。」看樣子Emma的靠山不只一座，是一整串中央山脈群啊，小編已羨慕。

