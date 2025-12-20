搶鏡卡位戰／陳美鳳我愛紅娘包很大 鍾欣凌湯圓擔當金有料

年底婚宴多，陳美鳳化身「現代版紅娘」繼續送幸福。下面一位～

年底到了，紅色炸彈一波接一波，你各位的錢包hold住啊！資深演員高欣欣、李國超情牽20多年，上週舉辦婚宴，「最美歐巴桑」陳美鳳現身送祝福。兩週前才參加邱澤、許瑋甯婚禮，這次又再包出5位數大紅包，她笑說沒算過自己一年包多少紅包出去，「包越多越好，表示開心的人越來越多。」甘安捏？美鳳姐沒聽過「婚姻是愛情的墳墓」嗎？這些新人公美春掐，沒看到現在的離婚率…（呸呸呸烏鴉嘴）

鍾欣凌湯圓擔當金有料

鍾欣凌為大家示範人生沒什麼是一顆湯圓不能解決的，如果有，那就吃兩顆。

主持演戲樣樣都行的鍾欣凌，終於有她不會的事？擔任桂冠湯圓代言人，鍾欣凌自曝其實不擅長下廚，「偶爾心血來潮，小孩還會阻止我說：『媽媽妳不要衝動！』」既然廚藝不佳，那廠商看上的，應該是她白白胖胖的…帶貨能力。（急轉彎）（身材歧視母湯喔）不過鍾欣凌日前跟孫淑媚、丁寧組成唱跳女團「SML」，遭網友酸她不是L，應該是2XL、3XL，欸你們不要搶毒舌小編的飯碗好嗎？（氣pupu搶回來）鍾欣凌也自嘲：「我今天是大湯圓擔當。」

廣告 廣告

隆重介紹唱跳新女團「SML」，由鍾欣凌（右起）、孫淑媚、丁寧組成。（翻攝自鍾欣凌IG）

更多鏡週刊報導

搶鏡卡位戰／Lulu巨嬰現身黏TT 周遊愛意沖天親幾咧

搶鏡卡位戰／Jessica睡美人貪髒旺髮 郭碧婷白雪公主管鳥事

搶鏡卡位戰／李燕霸總調教有一腿 Emma靠山成群不用怕