搶鏡卡位戰／Jessica睡美人貪髒旺髮 郭碧婷白雪公主管鳥事

Jessica最近為了籌備演唱會，壓力大到只能睡7、8小時，快趁記者會補眠一下。（才不是）

現在韓國演藝圈一堆自稱「人間XXX」的女明星，拜託～10年前屋哩Jessica（鄭秀妍）那才叫「人間長髮公主」，一頭招牌長捲髮可真香。（猛吸）這次她為DR.SCALP韓國落髮專科來台宣傳，小編一定要逼問出養髮祕密。（揮鞭）Jessica自曝，其實偶爾會不洗頭就睡覺，一臉淡定地說：「隔天起來覺得髮質好像還比較好。我想，女生都懂吧？」這個我懂。（點頭如搗蒜）這就是成語「貪髒旺髮」的由來。

郭碧婷白雪公主管鳥事

郭碧婷現在是名副其實的「白富美」，未登台就自帶光芒。水嘎安捏～

郭碧婷2019年和向佐結婚後，鮮少在台灣公開露面，這次擔任久明醫美診所代言人，睽違6年浮出水面，人家都說豪門媳婦不好當，來來來～快跟小編吐苦水別憋著。（摟）（←用閨密面具掩飾八婆嘴臉）郭碧婷大方回應分居傳聞，表示她喜歡台灣，在這生活陪小孩，順便照顧生病的父親，還有一堆「鳥」事，「我家的鳥很會生，搶著下蛋。我要花時間養也是很累，自己小孩都顧不來。」這麼大愛～難怪喜歡照顧巨嬰。我是說小鳥，別想歪。

