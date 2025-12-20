搶鏡卡位戰／Lulu巨嬰現身黏TT 周遊愛意沖天親幾咧

Lulu（右）戴起蕾絲頭巾，甜蜜挽著腦公陳漢典（左）現身，意圖使人塞奶嘴。

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）9月公開認愛、10月登記結婚，下個月將舉辦婚禮，這進度簡直就像在趕火車，真的沒有先上車後補票嗎？（李組長眉頭一皺）小倆口這次終於認了，現在是「一家三口」狀態，小編就知道案情不單純，哼哼！陳漢典笑說，因為婚禮選用喜憨兒喜餅做公益，「我們現在是一家三口，這就是我們完美的小孩。」喂～金拍糗。說起來Lulu今天的扮相，還比較像個巨嬰。漢典愛ㄗ意喔～別當網友最討厭的「曬『茵』魔人」。

周遊愛意沖天親幾咧

周遊（左）和腦公李朝永（右）攬條條，上演親幾咧經典畫面。甜度爆錶讓小編有點反胃…

聽過「來 ，阿姑親幾咧～」這哏的人現在都幾歲了呀？小編都沒聽過。（裝傻）原來這是製作大姐大周遊的口頭禪啊。不過這次角色對調，換阿姑被親幾咧，這麼甜的畫面，不能只有小編一個人看到～周遊與老公李朝永年紀加起來破160歲，以前輩身分出席李國超、高欣欣婚禮，為大家示範活到老恩愛到老，夫妻倆齊聲祝福新人：「婚後生活像飛龍在天一樣，一飛沖天、早生貴子！」小編想知道飛上天的是什麼呢？（歪頭嘟嘴）是龍啊，傻孩紙～

