搶阻擋美軍機軍艦入戰場！解放軍建全球最大飛彈庫 專家分析美最大弱點

中國在過去數十年來，積極建設「火箭軍」、擴張陸基飛彈數量，目的正是為了阻止美國介入台海戰爭。如今，現在這支部隊已威脅到西太平洋地區的每個主要機場、港口與軍事設施。

福斯新聞引述分析人士警告，陸域成了美中對抗中最被忽視，但也最容易定勝負的領域，因為中國自認無法在制空權上與美一爭高下，因此選擇擴張火箭軍，建立大量短、中、長程飛彈，已可鎖定第一甚至第二島鏈，癱瘓美軍基地，搶先阻擋美軍飛機與軍艦前至戰場。

中國極力發展火箭軍彌補空戰弱勢

在中國2015年進行重大軍事改革，將「中國人民解放軍第二炮兵部隊」（二炮），升格為「火箭軍」，但解放軍早在1960年代便開始研究遠程飛彈，近年飛彈數量與部隊規模都前所未有地擴張。

福斯新聞14日報導引述軍事專家指出，美中若交戰，這場戰事的最容易被忽視的陸域將會是定生死的關鍵，但並非指的是坦克或部隊，而是陸基飛彈射程、基地使用權，以及美軍是否能在戰爭還沒進到空中作戰時，撐過第一波飛彈攻擊。

美國智庫「戰略國際研究中心」的瓊斯（Seth Jones）表示，中國人民解放軍火箭軍，已經建造越來越多短程、中程與長程飛彈，「他們有能力將這些飛彈射到第一島鏈，甚至可擴展到第二島鏈。」

報導指，多年來，中國官員認為他們無法在制空權上與美國匹敵，因此開發火箭軍作為替代方案，欲以大量陸基火力癱瘓美軍基地，阻擋美國飛機與艦船前往戰場。

麻省理工學院國防與安全研究專家海伯森（Eric Heginbotham）則指出，中共認為自己無法在正面空對空戰中取得制空權，「因此，你需要另一種方式發射飛彈，於是他們便建造大量陸基發射器。」

中國建全球最大飛彈庫存

結果是，全球最大規模的戰區飛彈庫存誕生了，不但配備地下加固設施、機動發射車，以及砲兵「打就跑」（shoot-and-scoot）戰術運用，全都是為了壓制美國防禦力。

儘管中國在數量上佔優勢，美軍仍擁有中共難以匹敵的優勢，尤其是在目標鎖定與生存能力。

美國的飛彈，從戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）到「標準六型」（SM-6）飛彈，再到未來的高超音速武器，全都依賴一個全球監控網絡，解放軍目前仍無法複製。

美國擁聯合作戰與精準鎖定優勢

報導指，美國的目標鎖定是靠衛星、水下感測器、隱形無人機，以及數十年實戰經驗累積的聯合作戰指揮工具。

瓊斯說：「中國自1970年代以來未曾參與過戰爭，我們看到他們在不同軍種間協同作戰的能力仍有諸多挑戰。」

相較美國已在太平洋建立了多域作戰部隊，整合網路、太空、電子戰與精確火力，但中國仍未展現出相當水準的協調能力。

瓊斯指出，中國國防產業也面臨重大障礙，「他們大多數防務企業都是國有，我們可看到效率極低、系統品質問題多，維護困難重重。」

為彌補差距 美國「像沒有明天般狂買飛彈」

然而，美國短期內自身也面臨飛彈庫存問題，「目前，若台灣發生衝突的情況下，我們大約一周左右就會耗盡遠程彈藥」。

所幸美國已發現這項問題，快速擴展陸基武器試圖縮小差距。報導指，新型陸軍系統「堤豐」（Typhon）發射器、HIMARS多管火箭系統、電子戰（EW）、飛彈電池、精準打擊飛彈，以及射程可達2500公里的長程超高音速武器，從更遠距離威嚇中國。

海伯森表示，美軍正在做如此大規模的轉變，「就像沒有明天一樣的狂買反艦飛彈。」

若按目前計畫，美軍2035年將部署約15,000枚長程反艦飛彈，目前僅約2500枚。

專家：美國需要擴大防禦種類

如同文章一開始提到的，中國重飛彈戰略是要在衝突初期壓倒美軍基地；美國則靠分層防禦來抵擋，像是愛國者飛彈保護機場與後勤樞紐，終端高空區域防禦飛彈系統「薩德」（THAAD）攔截高空彈道飛彈，以及裝備「神盾系統搭載艦」（AEGIS System Equipped Vessel,ASEV）在岸外攔截飛彈。

海伯森警告，美國需要擴大防禦種類，「我們確實需要更多、更種類繁多且成本更低的導彈防禦系統。」

報導解釋，美國一大優勢是從海下發動遠程打擊的能力，美國潛艇可從西太平洋任何地點發射巡弋飛彈，完全不依賴盟國基地，也無需讓發射器暴露在中國火力之下，目前中國尚不具備這種隱蔽能力。

解放軍協同作戰經驗少

指揮整合也是中國還在掙扎趕上的領域。美軍單位定期進行多域作戰訓練，將空中、海上、網絡、太空與陸基火力整合。

瓊斯與海伯森都指出，解放軍在軍種間協同作戰經驗遠低於美軍，而且受制於體制與組織問題，包括司令與政委的雙指揮官結構。

此外，盟友網絡屆時也可能是最具決定性的差異。日本、菲律賓、澳洲與南韓提供深度支援、情報共享、後勤樞紐以及潛在的發射點。

中國沒有相當的合作網絡，只能從更有限的地理範圍運作。在飛彈戰中，精準度、整合性與生存能力往往比數量更重要，目前這些領域美國仍具有顯著優勢。

台海開戰 美國會打中國飛彈基地？

另外，若台海開戰，任何美國對台干預，也將迫使美國面對一個政治敏感的問題：是否打擊中國的飛彈基地。這麼做有戰爭升級風險，但若不這麼做，則會增加作戰成本。

海伯森說：「是的……可以在不打擊中國本土基地的情況下保衛台灣，但你也將放棄一個重大優勢。」他指出，在核時代的衝突現實中，幾乎任何衝突都會在某方面受到限制，「界線要畫在哪裡，能否阻止擴散？你願意接受哪些權衡取捨？」

美中陸域衝突不會是大規模軍隊交戰，而一場由飛彈、地理、盟友與生存能力決定的戰爭，政治授權的行動空間與指揮整合的重要性，不亞於火力壓制。

中美若交戰 飛彈火力定輸贏

對美國而言，目前的挑戰很明確，建造足夠的遠程飛彈、確保可用基地，並在火力下保護發射器生存。

對中國而言，問題在於其龐大的飛彈庫存與大陸深度能否彌補協同作戰、指揮結構與實戰經驗上的弱點。

簡單來說，誰能發射、遷移並持續火力的時間最長，誰就能掌控陸域，並可能左右太平洋戰爭的結果。

