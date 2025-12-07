搶雙12限時折扣！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千起、飯店一口價999元、一日遊限時瘋降、新春行程順手一次全搞定

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

(圖片來源：kkday)

2025辛苦一整年，聖誕節、跨年，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷；然而，熱門航點機票多半要價不斐，想找划算的便宜機票，這篇教你怎麼做，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上，讓你一次搞定所有行程。

目前KKday、Klook 和 Trip.com 三大旅遊平台，正推出多項雙12、聖誕跨年及明年新春的優惠活動，趁著普發一萬入帳，以及雙12年末折扣，連明年度的年假機票、行程都可以一併安排！

熱搜TOP 1：沖繩機票 年底衝一波！人氣景點輕鬆玩

（圖片來源：KKday）

航程短、文化相近的沖繩，是國人最愛造訪的熱門旅遊地。就算不請假，也能來個周末快攻、放空一下，想衝一波趕快手刀訂！

日本一向是台灣人最愛的旅遊首選之一，沖繩更是熱門親子旅遊地。無論是直奔美麗海水族館看鯨鯊、前往最夯的DMM水族館餵水獺，或探索玉泉洞內30萬年歲月所形成的鐘乳石美景......各式人氣景點信手捻來，用甜甜價輕鬆玩沖繩！

熱搜TOP 2：韓國機票 好逛好買、親子/獨旅都適合

（圖片來源：KLOOK）

人氣熱搜機票第二名，就是韓國啦！無論是好逛好買的首爾、療癒放空的釜山或濟州島，讓人百去不膩！熱門行程如換上傳統韓服到景福宮一遊，來趟穿梭時光之旅；或到韓國最大遊樂園──首爾樂天世界，找點刺激的樂子；在釜山搭乘濱海列車賞夕陽，結束後再去大啖海鮮打牙祭；最道地的汗蒸幕體驗也不容錯過......讓人好想一再回訪的韓國，機票絕對要撿便宜！

熱搜TOP 3：大阪機票+快通劵 爽玩咚奇剛國度

（圖片來源：KKday、Klook）

僅次於沖繩的熱搜日本機票，第二名不是東京，而是大阪。從大阪機場降落，不僅可感受熱鬧街景與美食交織的大阪活力，環球影城更是大小朋友同樂的天堂，去年底剛開幕的全新園區「咚奇剛國度」，任天堂粉絲絕對必訪！

除了大阪景點外，到此一遊還能順帶造訪周邊城市，無論是走過千年歲月的京都、山海相擁的神戶、群鹿漫步的奈良......各城鎮風情各異，滿足不同旅遊喜好，讓人去幾次都玩不完。

熱搜TOP 4：泰國機票 放空Chill！海灘日光浴曬到飽

（圖片來源：KKday、Booking.com）

物價親民的泰國，是熱搜機票No.4，像是台灣人最愛的普吉島，擁有不受汙染的細緻白海灘，無論是曬日光浴、玩遍各種水上運動、與熱帶魚群共游，動靜皆宜，每個人都能找到屬於自己的Chill時光。

想要感受傳統與現代交織的魅力，那就必訪泰國首都—曼谷，這裡有華麗的大皇宮、宏偉的鄭王廟和臥佛寺，還有全球最大的週末市集「恰圖恰市集」，從手工藝品到當地特色小吃，泰國文化全都縮影於此。此外，有「泰北玫瑰」之稱的清邁，最近人氣超夯，截然不同的氛圍，讓人彷彿穿越時空，步入泰北的靜謐時光，想走慢遊步調，選這裡就對了。

熱搜TOP 5：北海道機票

（圖片來源：Klook）

北海道現在這段時間，正好涵蓋了聖誕節、跨年以及札幌雪祭的預熱，是旅遊的超級旺季。除了可以逛札幌白色燈樹節、前往洞爺湖欣賞一望無際的湖光山色，是北海道三大名景之一，周邊的滑雪場體驗北海道的優質粉雪，無論是規劃親子小旅行，或想享受一場身心都被妥帖安放的療癒之旅，體驗最完整的北海道冬季風情！