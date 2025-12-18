搶領普發現金6000紅包！嘉義市設籍人口變多了

嘉義市政府日前通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，規劃每人普發現金6千元，共計提出追加預算案16億2100萬元，預計明（19日）議會臨時會中審議，不過從普發現金消息出來後，嘉義市申請設籍民眾大增，有議員希望市府規畫設籍基準日，預計這基準日該怎麼設定將成為討論焦點。

嘉義市民普發6000元，19日送交 議會臨時會審議（攝自中天新聞）

市長黃敏惠表示，市府將以不舉債方式振興經濟普發現金新台幣6千元等提案，編列追加預算新台幣16.21億元，並規畫在農曆年前完成現金發放，作為市民的春節大紅包。然而在市府普發現金消息出來了，短短不到1個月的時間，從外地設籍到嘉義市的人口增加了約900人，顯然有不少人是為了這6000元的紅包而來。議員陳家平指出，相關發放作業時程與資格條件尚未拍板定案前，呼籲市府應提前規畫設籍基準日，審慎掌握「人口紅利」。

然而這設籍基準日該怎麼定，議員也有不同意見，有議員認為應至少半年以上，避免有人短期遷入，影響市政財務與公平性，但也有議員表示可透過這波普發現金，加速嘉義市的人口回流。

對於普發現金細部施行細節，明天議會臨時會開幕，預計下周一實質審查，屆時設籍基準日勢必成為討論重點。

