搶領白沙屯媽祖年曆.月曆 近千人隊伍狂排2公里

苗栗縣 / 綜合報導

白沙屯媽祖網站連續19年製作媽祖年曆和月曆，免費發送給民眾，今(30)日一早就吸引大批民眾，現場排隊人潮將近千人，整個隊伍綿延將近2公里，還有人為了領月曆從周五就來排。不過要提醒您的是，白沙屯媽的年曆和月曆是官方唯一授權也是免費發送，如果看到有人販售千萬不要上當。

拱天宮附近的街道密密麻麻都是人，有將近1千位民眾在排隊，轉過好幾個轉角都可以看到民眾排隊，隊伍綿延將近2公里，有人拿出椅子，有人席地而坐，擠在牆邊都是要來排，白沙屯媽祖的月曆和年曆，民眾說：「禮拜五來排。」記者VS.民眾說：「(為什麼會想拿媽祖月曆)求保庇。」

廣告 廣告

排在第一位的民眾每年都來領，今年更是在發送前3天就到場，希望領取月曆求媽祖保佑，因為除了年曆和月曆還可以抽大禮包裡面有壓轎金口罩還有媽祖對聯等結緣小物，有民眾從台北來4點就到場，抽到大禮包直呼幸運，民眾說：「這個是特別獎，(還有)環保袋，口罩之類的。」記者VS.民眾說：「(都是非常實用的東西)很實用。」

民間團體白沙屯媽祖婆網站連續19年製作白沙屯媽祖年曆和月曆，免費發送給信眾，今年有年曆1萬支和月曆4000本吸引大批信眾來排，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說：「參加的人越來越熱絡，有時候有的甚至到一個禮拜前就來排隊，不鼓勵大家來排隊，所以我們把原本以前有排名，比如說前30名有特別多禮物的，這種規則把它改掉。」

駱調彬說，往年排隊前30名民眾可以領到驚喜大禮包，常常有民眾提前好幾天到，為了別讓民眾排得太辛苦，造成居民、商家不方便，今年大禮包改成抽獎方式抽出，白沙屯媽祖的年曆月曆是官方唯一授權出版，也有信眾詢問取圖自發列印贈送，但不可以轉賣牟利，民眾想領月曆年曆千萬別受騙。

原始連結







更多華視新聞報導

搶拿白沙屯媽祖年曆 逾2公里人龍冒寒雨排隊

「粉紅超跑」駕臨新北！ 白沙屯媽祖「土城.中和.板橋」贊境

12/6、7高雄三山媽祖暨白沙屯媽祖賜福遶境起駕 高市府推媽祖平安券迎進香信眾

