搶領紫南宮錢母湧10萬人 小六生抽中1錢金戒指

記者吳崑榆、吳俊賢、陳逸潔、詹品宏／南投-苗栗報導

元旦排隊場景！南投竹山紫南宮元旦重頭戲，發放馬年錢母，加碼的5000顆金雞蛋，最大獎1錢金戒指，連續排隊多年的小六男童興奮中獎，表示戒指會留著當紀念，而苗栗通霄拱天宮也湧進不少民眾，點光明燈及太歲燈，廟方為了維持秩序發布新規定，一個人最多只能幫20個人辦理。

南投竹山紫南宮每年元旦發放錢母，連續排隊多年的小六男童（左）興奮抽中最大獎1錢金戒指。

竹山紫南宮主委莊秋安：「1，好，開始。」

發放馬年錢母是竹山紫南宮年年元旦上演的重頭戲，加碼5000顆金雞蛋，連續排隊多年的小六男童，新年第一天運氣爆棚。

記者：「第幾次來排？」

男童：「第...我忘記了。」

記者：「忘記了喔。」

男童：「很多次了。」

記者：「你抽到會留著，還是拿去賣掉？」

男童：「留著。」

最大獎1錢金戒指共有15個，來自桃園的黃先生超強運，同樣成了幸運兒。

排隊將近10公里，不少民眾頂著寒風、在田間度過另類的跨年夜。

抽中金戒指幸運兒黃先生：「很福氣啊，得到土地公的福氣，當然一定很開心啊。」

竹山紫南宮主委莊秋安：「土地公土地婆背著，背在身上的金牌，人家謝金，背一陣子，我們才拿去打成金戒指，金戒指就是土地公土地婆加持過。」

為了拿到限量金雞蛋，大批民眾頂著寒風在田間度過另類的跨年夜，甚至有人19日就拿著椅子卡位。

竹山紫南宮主委莊秋安：「大概排隊將近10公里，應該10公里，算起來也超過10萬人。」

苗栗通霄白沙屯媽祖拱天宮外，兩天前就開始有民眾排隊，搶到第一位的信眾從苑裡來。

記者：「妳今天預計點什麼燈？」

第一位民眾：「點平安燈跟太歲燈。」

記者：「妳前兩天就來了，妳都睡這裡嗎？」

第一位民眾：「睡車上。」

苗栗白沙屯拱天宮今年有新規定上路，每人以辦理20個名額為限。

記者：「你來點幾年了。」

第二位民眾：「5年，代排的。」

記者：「你今天點什麼燈？」

第二位民眾：「大燈。」

等待的時間漫長，就有民眾扶老攜幼在寒風中排隊，來點光明燈、太歲燈和文昌燈，由於數量有限，拱天宮遏止有人變相收費或大數量的點燈，因此新規定上路，每人以辦理20個名額為限，為了讓更多排隊民眾有機會順利點燈。

