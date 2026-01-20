搶頭香合體「母雞」賴瑞隆 尹立街頭看板同框「吃飯捲」

尹立與賴瑞隆同框的看板，以幽默巧思走出截然不同的風格。 圖：尹立服務處/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長民進黨初選落幕，地方選戰熱度迅速升溫，左營、楠梓市議員參選人尹立搶頭香，推出首面與通過高雄市長初選的立委賴瑞隆同框的看板，一人拿一捲海苔飯捲，不走制式嚴肅路線，選擇以幽默巧思，走出截然不同的風格。

「小鴨爸爸」賴瑞隆正式成為綠營議員選將的母雞，各式參選人看板陸續上架，街頭也悄悄展開「搶看板大戰」的視覺競逐。尹立表示，這面看板由支持者贊助，設置地點正好就在飯捲店旁，團隊索性「順勢發揮」，將原本嚴肅的政治看板，轉化成一面充滿生活感的「推薦看板」。畫面中，尹立與賴瑞隆透過後製，將原本握手的姿勢改為一人一捲海苔飯捲，旁邊還搭配「好吃推薦」的對話框，讓路過民眾一眼就懂，忍不住會心一笑。

尹立說，這樣的設計並非刻意搞怪，而是希望在選戰升溫之際，替街頭多留下一點溫度與笑聲。他也笑說，只要在地店家不嫌棄，「其實我很樂意跟大家一起掛看板，幫忙宣傳在地小吃。」不過話鋒一轉也開玩笑補充，「但前提是要夠好吃才行！」

尹立認為，如果這面看板，能讓路過的民眾多看一眼、笑一下，順便走進店裡買一捲飯捲，那就很值得了。支持在地店家、替街區帶動一些人潮，本來就是地方政治最貼近生活的樣貌，也希望透過這樣輕鬆的方式，讓政治回到日常，成為大家願意聊、願意靠近的存在。

