搶頭香太危險！ 彰化南瑤宮辦除夕路跑迎頭香「冠軍獎金8888元」

搶頭香太危險！彰化市南瑤宮，改以「除夕路跑」迎頭香，獎金一樣優厚。（圖：李河錫攝）

彰化市南瑤宮因整建、已中斷2年的「除夕迎頭香」活動，在今年完成整建「入火安座」後，將在2月16日、除夕夜恢復舉辦；因認為「搶頭香」太危險，改以「路跑」來取代；全程約700公尺，劃分成男子組、女子組，前3名獎金為8888元、6666元與5168 元；最佳造型獎則取5名、各發2千元獎金。（李河錫報導）

中部信仰重鎮彰化市南瑤宮，從10多年前開始舉辦「除夕搶頭香」活動，雖然受到全國信眾矚目，卻因為獎金優厚、競爭激烈，屢次發生在衝跑爭搶過程時，因推擠、跌倒、受傷等險象環生的景象，從民國110年起轉型成為「南瑤宮路跑迎頭香」；近幾年因南瑤宮進行百年大整修，廟前廣場充當「寺廟臨時行宮」，路跑迎頭香活動停辦2年後，在今年完成第1期整建工程，讓媽祖鑾駕「入火安座」後，將在2月16日、除夕夜恢復舉辦。

彰化市長林世賢表示，經評估後，認為「搶頭香」還是太危險，將延續以「路跑」來取代；全程約700公尺，將劃分成男子組和女子組，各組前3名將分別獲得8888元、6666元以及5168元等優厚獎金！此外，還增加最佳造型獎，取前5名、各發2千元獎金。

「2026南瑤宮除夕迎頭香」路跑活動，報名從即日起到2月15日截止，在南瑤宮服務台受理報名，全程免費參加；未滿18歲須經家長簽名同意，報名者每人贈送南瑤宮媽祖福袋及彰化媽行車平安紅綾1條，所有參賽人員應在2月16日晚上10時前，在旭光西路成功社區活動中心前報到，11點左右自「中友百貨基地」前鳴槍起跑，前進南瑤宮、全程約7百公尺；林世賢市長表示，路跑結束後隨即頒獎，緊接著邀請地方仕紳共同抽出「年運四季籤」，開啟廟門後，一人一柱清香齊向「彰化媽祖」誠心敬拜，祈求新的一年能平安如意；此外，從大年初一起、連續三天，在三殿將舉辦「擲筊求錢母」活動，還有「鑽轎底祈福」，歡迎民眾來走春、拜拜迎新年。