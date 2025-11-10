搶頭香完成高雄市長初選登記 邱議瑩：我準備好了

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨迎戰2026大選，台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選，10日至14日領表登記。民進黨立委邱議瑩今早搶頭香完成高雄市長初選登記，她說，「我已經準備好了」、「讓我們一起努力讓高雄贏」；媒體問她有沒有信心衝到第一，她說「當然有」。

今天是民進黨台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選領表登記起跑第一天，邱議瑩搶頭香完成登記。

她受訪表示，趕在今早就來登記，一方面是覺得今天日子還不錯，第二是怕明後天颱風來，選區會有一些災情，所以今天趕緊先來登記，這也是一個宣示，要告訴所有的高雄市民朋友，「我已經準備好了，未來我們希望能夠跟高雄一起進步、一起努力。」

廣告 廣告

邱議瑩說明，過去她在高雄這麼多年，在高雄求學、戀愛、結婚，在高雄繼續事業的下半場，高雄給了她很多的生命力、磨練與經驗，過去大家都了解高雄的苦，也經歷過高雄的傷痛，希望未來能夠跟著高雄市長陳其邁的腳步，跟著前輩們的腳步，繼續讓高雄更進步，延續高雄的榮光；她說，高雄市民朋友們「我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏。」

對於其他參選人也打陳其邁牌，邱議瑩回應，大家都在高雄這個土地努力，也都在高雄擔任許多屆立法委員，對於高雄都有非常深刻了解；誰才能真正整合地方、整合各派系、整合所有支持力量，市民會看到，然後交給市民做決定，大家是兄弟登山、一起努力。

媒體追問她，怎麼看國民黨主席鄭麗文爭議言論對國民黨立委柯志恩的影響。邱議瑩表示，這是國民黨必須去面對的，當台灣在往國際靠攏，往民主社會靠攏時，中國國民黨卻向威權去致敬，去祭拜共諜，這在國民黨內部也引起相當大的紛爭，鄭麗文應該對外說明清楚這是否代表國民黨未來發展的路線、柯志恩是否要延續此路線；如確定要延續這路線，那麼投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線，高雄市民看在眼裡，應該是不能接受。（編輯：張若瑤）1141110