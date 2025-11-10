搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」：延續高雄榮光

高雄市 / 武廷融 綜合報導

民進黨高雄市長初選「4搶1」競爭相當激烈，立委邱議瑩今(10)日搶頭香率先領表登記，她表示，擔心明後天有颱風，因此趕在第一天領表，也是要告訴所有高雄市民，「我已經準備好了」，將會延續高雄榮光。

2026縣市長選舉，民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態有意競爭高雄市長。而民進黨2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記，從11月10日到14日開放領表登記，邱議瑩在上午9點半就「搶頭香」，赴中央黨部領表登記參選。

邱議瑩表示，因為擔心明後天有颱風，可能會造成南部災情，因此趕在今日登記，同時也要告訴高雄市民，「我已經準備好了」，希望未來能跟高雄一起進步、努力。邱議瑩提及，她在高雄求學、戀愛、結婚，並繼續事業下半場，高雄給了她很多很多的生命力、磨練和經驗。她了解高雄過去的苦和傷痛，希望未來能跟著現任高雄市長陳其邁及前輩的腳步，讓高雄更進步，延續高雄榮光。

另外針對參選人都打「陳其邁牌」，許智傑今也強調陳其邁是高雄最大公約數，邱議瑩回應，大家都在高雄這塊土地上努力、擔任多屆立委，對高雄都有非常深刻的了解，誰能真正整合地方、派系及所有支持力量，再將最後結果交由市民決定，「兄弟登山，大家一起努力」。

