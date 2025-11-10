搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」：跟高雄持續不斷進步
記者盧素梅／台北報導
民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，今（10）日起至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調。而在今天初選登記的第一天，民進黨立委邱議瑩上午9時30分前往民進黨中央黨部，正式登記參加初選。邱議瑩表示，今天就先來登記，也是一個宣誓，要告訴所有的高雄市民朋友，「我已經準備好了」。那未來我們希望能夠跟高雄一起進步，一起努力。
邱議瑩上午在助理陪同下到民進黨中央黨部辦理登記。媒體詢問，今天是登記起跑第一天，然後就是搶頭香，自己有什麼期許？邱議瑩表示，她今天趕來登記，一方面覺得今天的日子還不錯，再來是怕明後天颱風來，選區會有一些災情的狀況產生，所以趕緊今天就先來登記。
邱議瑩並表示，她認為這也是一個宣誓，要告訴所有的高雄市民朋友，她已經準備好，那未來希望能夠跟高雄一起進步，一起努力。她說，過去在高雄這麼多年，她在高雄求學，在高雄戀愛，在高雄結婚，在高雄繼續我的事業的下半場，高雄給了她很多很多的生命力，給了她很多很多的磨練，也給了她很多很多的經驗。
邱議瑩強調，她也希望藉由這樣的一個磨練，藉由這樣的一個經驗，藉由這樣的一個執行力，她希望過去我們都了解高雄的苦，也經歷過高雄的苦，也經歷過高雄的傷痛。希望未來能夠跟著高雄市長陳其邁的腳步，跟著前輩們的腳步，繼續地讓高雄更進步，延續高雄的榮光。「所以我要告訴高雄的市民朋友們，我是邱議瑩，我準備好了」，讓我們一起努力，讓高雄贏。
媒體追問，現在就是大家都會打陳其邁牌，民進黨立委許智傑說自己是高雄最大公約數？邱議瑩表示，她覺得大家都在高雄這個土地上面努力，也都在高雄都擔任了許多屆的立法委員，所以其實對於高雄都有非常深刻的了解。那誰才能真正的來整合地方，整合各派系，甚至整合所有所有的支持力量，這個才會是市民眼睛所看到的，然後交給市民來做決定。所以我們兄弟登山，大家一起努力。
媒體也詢問，如何看鄭麗文的爭議言行，可能會衝擊到柯志恩的地方選情？邱議瑩回應，這是國民黨必須去面對的，而當台灣在往國際、民主社會靠攏的時候，國民黨卻致敬威權、祭拜共諜，這在國民黨內部也引起相當大的紛爭。鄭麗文應該要自己對外說明清楚，這代表國民黨未來發展的路線嗎？如果是這樣的話，那其提名的高雄市市長候選人，或者現在是高雄市黨部主委的柯志恩怎麼看呢？要延續這個路線嗎？如果確定要延續這個路線，那投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線。她強調，這高雄市市民看在眼裡，應該是不能接受的事情。
至於民進黨立委林岱樺說要救高雄傳產，邱議瑩則表示，應該要救的是全高雄的所有產業，高雄產業應該要平均發展，現在高科技業正夯，但是對於中小企業、傳統產業，甚至對於其他的觀光、旅宿等等，高雄未來發展不會只著重在科技業上面。她說，團隊連續三個禮拜，到明天也會有第四場的政策發表會，所以會一場一場把未來對高雄市政的擘劃告訴高雄市民，也希望高雄市民能夠支持，也讓大家知道團隊對於所有高雄願景，其實最有規劃、最有想法。
邱議瑩在完成登記後，也簡短表示，今天應該是有史以來第一次到中央黨部辦理選舉的登記，這表示她的人生要往前跨進新的一頁，未來要持續不斷的努力，然後跟高雄持續不斷的進步，讓高雄繼續變得更好，更漂亮，讓大家愈來愈喜歡高雄，甚至讓國際看到高雄的城市力量。
