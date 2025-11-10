搶頭香登記民進黨高雄市長初選 邱議瑩自評對高雄最有規劃與想法

照片來源：邱議瑩競選團隊

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

根據民主進步黨中央黨部公告，2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選自今（10）日起至11月14日開放領表及登記。立委邱議瑩今天一早就前往中央黨部完成相關程序，正式登記參與黨內高雄市長初選，並強調自己準備好接續高雄市長陳其邁與前輩們的努力，讓高雄更進步，與市民一起努力，讓高雄贏。

「今天第一個來登記，是要向高雄市民宣示，自己做好準備，要和高雄一起繼續進步。」邱議瑩說，自己多年以來在高雄求學、戀愛、成家立業，高雄給了她許多的生命經驗與磨練，希望藉由這樣的生命歷程，回報給高雄。

廣告 廣告

邱議瑩進一步表示，了解高雄的苦、經歷過高雄的傷痛，希望未來能跟著陳其邁與前輩們的腳步，讓高雄更進步。她強調：「自己準備好了，讓我們一起努力，讓高雄贏。」

照片來源：邱議瑩競選團隊

針對媒體所提問與其他競爭對手的互動，邱議瑩回應，大家都在這片土地上努力，彼此也都擔任多屆立法委員，市民對大家的表現都有目共睹，相信市民會做出最好的決定，現階段就是兄弟登山，大家一起努力。

媒體提問國民黨主席鄭麗文近期言行衝擊藍營擬市長參選人、立委柯志恩選情？邱議瑩認為，這是國民黨必須去面對的，當台灣往國際民主社會靠攏，國民黨卻向威權致敬，去祭拜共諜，在國民黨內也引起相當大的紛爭。

邱議瑩接著說，鄭麗文應該要自己對外說明清楚，這是否為國民黨未來的發展路線，如果是，那鄭麗文所提名的柯志恩，又是什麼樣的看法？如果柯志恩要延續鄭麗文路線，投給柯志恩就是支持鄭麗文、支持鄭麗文的「我是中國人」路線，看在高雄市民眼裡，這是不能接受的事情。

針對高雄產業發展，邱議瑩則表示，高雄不會只發展高科技產業，而是會平均發展，包括中小企業、傳統產業、觀光旅宿等。她已經連續數周舉辦政策發表會，向高雄市民報告未來方向、爭取支持，也讓高雄市民了解，自己是對高雄願景最有規劃與想法的參選人。

照片來源：邱議瑩競選團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

巡察台北市田秋堇促補核災應變細節 范巽綠關注長照床位醫療銜接

鳳凰颱風逼近明放假？ 蔣萬安密切掌握動態「這樣說」

【文章轉載請註明出處】