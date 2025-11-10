搶頭香登記綠高雄市長初選...邱議瑩質問柯志恩「是否延續鄭麗文路線」：那投給柯就是支持中國人路線、市民應不能接受

民進黨高雄市長初選登記起跑，綠委邱議瑩今（10）日「搶頭香」前往民進黨中央辦理登記，她受訪時談到國民黨主席鄭麗文祭拜共諜一事，質問國民黨高雄市長候選人柯志恩是否要延續此路線，如果要延續，「那投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線，市民看在眼裡應該不能接受。」

對於高雄市長初選登記「搶頭香」，邱議瑩在民進黨中央一樓接受媒體採訪時表示，今天趕在早上九點多就來登記，一方面覺得今天日子還不錯，也怕明後天颱風來選區有災情產生，趕緊今天就來登記，告訴所有高雄市民朋友「我已經準備好了，未來希望能跟高雄一起進步、努力」。

邱議瑩表示，她在高雄求學、戀愛、結婚、事業下半場，高雄給了她很多的生命力、磨練、經驗，也希望藉由這樣的磨練和經驗和執行力，希望過去了解高雄的苦、經歷過高雄的傷痛，未來能跟著其邁市長、前輩的腳步，繼續讓高雄更進步，延續高雄的榮光，「我是邱議瑩我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏。」

媒體詢問，各候選人紛紛打出陳其邁牌？邱議瑩回應，大家都在高雄這個土地上面努力，也在高雄擔任許多屆的立委，對於高雄都有深刻了解，誰才能真正整合地方、各派系、整合所有支持力量，這才會是市民眼睛所看到的交給市民來做決定，兄弟登山大家一起努力。

媒體也問，鄭麗文爭議言行是否會衝擊國民黨柯志恩地方選情？

邱議瑩表示，這也是國民黨必須面對的，當台灣往國際、民主社會靠攏，國民黨卻向威權致敬祭拜共諜，這件事情在國民黨內好像引起相當大的紛爭，鄭麗文主席應該自己對外說明清楚，這是國民黨未來發展路線嗎？如果是這樣，他所提名的高雄市長候選人，或是現在高雄市黨部主委柯志恩怎麼看呢？

邱議瑩質問柯志恩，是否要延續這個路線？如果要延續，「那投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線，市民看在眼裡應該不能接受。」

媒體也問，林岱樺稱當選市長要救高雄市七成傳產？邱議瑩直回，應該要救的是全高雄產業，因為高雄產業應該要平均發展，現在高科技業正夯，但對於中小企業、傳統產業甚至對於其他觀光、旅宿，高雄未來的發展不會只著重在科技業。

邱議瑩表示，他們也連續三星期、到明天有第四場政策發表會，會一場一場把高雄政策擘劃告訴給高雄市民，希望市民支持，也讓大家知道他們對高雄的願景是最有規劃、想法的。

邱議瑩接著登上黨部十樓登記，她向媒體表示，這應該也是她有史以來第一次到中央黨部辦理選舉登記，「表示我的人生又往前跨進新的一頁」，未來要持續不斷努力，跟高雄持續進步，讓高雄變得更好更漂亮，讓大家越來越喜歡高雄，甚至讓國際看見高雄的美、看見高雄的城市力量。

