搶頭香登記 邱議瑩：高雄鄉親我準備好了

▲邱議瑩今日上午赴黨中央登記黨內初選。（圖／記者吳翊緁攝，2025.11.10）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選白熱化，立委邱議瑩今（10）日搶頭香赴黨中央登記參選，表示自己在高雄求學、戀愛、結婚，也給了她事業的下半場，累積了很多磨練、經驗與生命力，了解高雄的苦與傷痛，未來希望跟著市長陳其邁的腳步，延續高雄的榮光，「我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

邱議瑩今日上午赴黨部登記，受訪時表示，那一方面覺得今天日子還不錯，二來怕明後天颱風會有災情產生，所以趕在今天就先來登記，並告訴所有高雄市民朋友，自己已經準備好了，盼未來能夠跟高雄一起進步、一起努力。

邱議瑩說，在高雄這麼多年，在高雄求學、戀愛與結婚，繼續事業的下半場，高雄也給予她很多的生命力、磨練與經驗，了解高雄的苦與傷痛，未來希望跟著市長陳其邁的腳步，跟著前輩的腳步，讓高雄繼續進步，延續榮光，「我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

媒體追問競爭者都打出陳其邁牌，日前陳其邁更稱「許智傑不是塑膠做的」，邱議瑩回應，大家都在高雄這塊土地上努力，也都是擔任了許多屆的立委，所以對高雄都有非常深刻的了解，那誰才能真正整合地方與各派系，甚至是所有支持的力量，交給市民來做決定，「兄弟登山，大家一起努力！」

