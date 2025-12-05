搶頭香！國泰世華帳戶連結LINE Pay Money 再推3大優惠

【記者許麗珍／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」12月3日正式上線，國泰世華銀行搶頭香，即日起客戶可直接於「LINE Pay Money」連結國泰世華銀行帳戶，即可完成轉帳、儲值與提領，國泰世華銀行更推出三重限定優惠。

行動支付在台持續快速成長，根據資策會產業情報研究所（MIC）2025年調查顯示，國人曾使用行動支付的比例首度超越九成，常用比例突破八成，顯見數位消費模式已為主要趨勢。國泰世華CUBE信用卡自2024年第四季推出「來支付」權益，於LINE Pay消費享小樹點(信用卡)回饋的優惠方案後，綁卡客戶或消費金額均翻倍成長，廣受卡友好評。

LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」於12月3日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。

國泰世華銀行更推出三重限定優惠，一、首次在「LINE Pay Money」連結國泰世華帳戶享30元儲值金（限量20萬名）；二、首次申辦國泰世華銀行帳戶並完成儲值，再享300元現金回饋；三、首次綁定國泰世華CUBE信用卡，累積消費滿NT$200並領取優惠券，再加碼50點小樹點(信用卡)回饋，三項優惠最高可享價值380元等值回饋。

隨LINE Pay Money正式開業電子支付業務，既有LINE Pay用戶僅需依指示完成「LINE Pay Money」開通程序，並以銀行帳戶或信用卡驗證，即可無縫升級為電子支付帳號。

國泰表示客戶除了可於綁定CUBE信用卡消費，也可連結國泰世華帳戶進行轉帳、儲值、提領等業務。此外，自即日起至2025/12/31，完成「LINE Pay Money」註冊程序，還可參加「骰骰樂」抽獎一次，最高抽LINEPOINTS 88點；完成註冊任務並首次連結國泰世華銀行帳戶加上完成一筆LINE好友轉帳，再抽88元實體通路優惠券。

