搶頭香 竹縣橫山加碼發放5000元

新竹縣橫山鄉25日上午8時起一連3天普發5000元生活補助金，一早就有不少鄉親開心的到指定地點排隊領取，鄉長張志弘（右）也到現場了解發放情形。（陳育賢攝）

中央普發1萬元現金已陸續入帳、開放領現，新竹縣橫山鄉25日上午8時起一連3天加碼普發5000元生活補助金，凡今年8月4日前設籍、且發放日仍設籍橫山鄉者皆可領取，預估1萬1900人受惠，是全國最快發出加碼現金的鄉鎮市。嘉義縣太保市民代表會昨也三讀通過追加預算，市公所將分3階段普發3000元振興金，預計明年農曆春節前發放完畢，約3萬9000人可領到。

橫山鄉長張志弘表示，民生物價與能源成本攀升，對鄉民生活造成壓力，鄉公所編列約6000萬元預算發放生活補助金，盼緩解鄉民家庭支出、維持基本生活品質。

廣告 廣告

昨天一早不到8點，不少列為第1梯次的村民就到指定處所排隊，並開心表示，除了中央普發1萬元，鄉公所再補助5000元，真的很有感。

楊姓婦人表示，家裡共有6人，中央1萬元及鄉公所加碼5000元，這個月合計可領9萬元，「真的幫助太大了！」除了生活必需品，也會把錢留在內灣消費，讓地方經濟動起來。

因府會僵持一度卡關的嘉縣太保市普發3000元振興金追加預算，市代會昨終於三讀通過，市公所將分3階段發放，12月1日至6日開放市民線上申請轉帳、31日前完成全數轉帳入帳；明年1月31日公告各里領取地點與時間，1月31日至2月8日下鄉發放現金；期間未領取者可於2月9日至11日到市公所領取，即農曆春節前發放完畢。

太保市長鄭淑分指出，丹娜絲災後振興金於8月提出，公所依法完整辦理計畫擬定、預算提報、前期規畫等行政程序，但代表會對行政流程理解有落差，不願於8月審議，幾經溝通爭取，昨日終於三讀通過。