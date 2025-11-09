搶頭香！邱議瑩明赴民進黨中央領表登記 角逐高雄市長寶座

台北市 / 綜合報導 布局2026地方選舉，藍綠白三黨近期都開始勤跑基層。民眾黨副祕書長許甫，今(7)日下午拜會台北市松山區當地里長，要深入地方，了解選區狀況。看看北市松信選區，目前有三席空缺，而先前國民黨台北市黨部主委戴錫欽，也在廣播節目提到，市長蔣萬安可以幫民眾黨小雞站台，藍白合可說是勢在必行，但怎麼合，將左右最終席次結果。台北市松山區復盛里里長張晉維VS.民眾黨副祕書長許甫說：「都更很困難，不要說3年，甚至13年都很正常。」拿著紙筆仔細記錄，民眾黨副祕書長許甫，7日下午拜會台北市松山區復盛里里長，要深入了解地方狀況，就是為了備戰2026台北市議員選戰。民眾黨副祕書長許甫說：「作為一個候選人的話，其實應該每一張票，每一個選民都要支持，都要爭取他們的支持，不管是市長或是市民，不管是國民黨，民進黨，民眾黨或是無黨籍，每一個選民都應該是我們服務的對象。」話題離不開藍白合，就是因為先前國民黨台北市黨部主委戴錫欽，在廣播節目提到，台北市長蔣萬安可以幫民眾黨小雞站台，而看看許甫準備經營的北市松山信義選區，2022年選舉應選9席，但綠營許家蓓因病逝世，藍營徐巧芯、王鴻薇都當選立委，目前有三席空缺，以當年選舉結果來看，徐巧芯王鴻薇堪稱超級吸票機，加起來得票數足以讓3人當選，2026年，國民黨至少提5席民眾黨提1席，民眾黨由許甫出戰已是板上釘釘，年輕男性的形象，是否也衝擊目前選區議員？台北市議員(國)詹為元說：「那如果蔣萬安他都幫忙站台的話，那反而會造成底下，彼此有所謂矛盾或選票分裂的一個問題，最重要的還是提名的部分，要把它把審嚴格。」國民黨總共提名席次，還要看藍白怎麼合，但目前黨內傳出有意角逐初選的人已經不少，包含上回初選失利的，議員吳志剛辦公室主任滿志剛，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，松山區富錦里里長李煥中，前國民黨發言人楊智伃以及李明璇。台北市松信選區議員擬參選人(國)李明璇說：「我覺得政治競爭不一定是惡性的，有更多願意投入地方的候選人出現，對市民都是好事。」擬參選人們各個磨刀霍霍，勢必對松信選區帶來一定衝擊，至於藍白怎麼合，更可能直接左右最終的席次結果。 原始連結

