搶頭香！高雄市長初選10日登記 邱議瑩宣布：明天9：30去領表啟動參選
記者林昱孜／高雄報導
立委邱議瑩爭取代表民進黨參選高雄市長，今（9)日她攜手多位與陳其邁長期共事的助理、幕僚與後援會，一同換上「接棒拚！高雄贏！」新看板，宣示為高雄打拚的決心，同時，邱議瑩當場宣布，10日是初選登記的第一天，她會率先完成登記，預計在上午9時30分前往民進黨中央黨部，正式登記參加。
掛上新看板，邱議瑩9日在陳其邁子弟兵的陪同下，搶頭香宣布明（10)日就要領表完成登記，「明天是初選登記的第一天，我會率先完成登記，正式啟動參選。」邱議瑩說，接下來將與黨內夥伴、基層里長及高雄市民一起努力。
邱議瑩稍後也在媒體群組發訊息，將於10日上午午9時30分，前往民進黨中央黨部，正式登記參加2026年高雄市長民進黨黨內初選。同樣有意代表綠營參選市長的立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺，則未表態是否明天會領表登記。
