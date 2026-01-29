搶馬年套幣不畏寒 宜蘭台銀清晨湧人潮

宜蘭台銀一早出現買馬年紀念幣人潮。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

中央銀行委託臺灣銀行銷售「丙午馬年生肖紀念套幣」，二十九日起於各營業單位開放臨櫃販售，宜蘭臺銀一早即湧現排隊人潮，銀行尚未開門，門口已大排長龍，最早甚至有人凌晨1點就到場卡位，顯見紀念套幣的收藏熱度不減。

民眾開心秀出搶到的馬年紀念幣。（記者張正量攝）

搶來宜蘭排馬年套幣人潮至少有三佰人左右，一名凌晨四點前來排隊的李先生表示，自己每年都會收集生肖套幣，今年當然不能錯過；另一名就讀大學的林小姐則是特地替一早要上班的父親前來排隊，直呼清晨天氣寒冷，特別穿上厚厚的羽絨衣禦寒。一名七十二歲的老先生笑說，因為自己屬馬，覺得格外有紀念意義，一定要來搶購。成功購得套幣的張小姐也開心分享，自己年年報到，雖然價格略高，但做工精緻、宛如繡花般細膩，能順利買到覺得非常值得。

臺灣銀行指出，本次受中央銀行委託銷售「丙午馬年生肖紀念套幣」共九萬套，每人每次限購2套，每套售價新臺幣二千四佰五十元，採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式辦理。其中網路預購配售五萬套，臨櫃銷售配售只有萬套；各營業單位實際臨櫃販售數量，係扣除網路預購中籤並完成繳款套數後，全數納入現場銷售，售完為止。